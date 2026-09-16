MUNICIPIO REFUERZA DESPLIEGUE PREVENTIVO DURANTE FIESTAS PATRIAS

Un amplio despliegue municipal se mantiene preparado para enfrentar el fin de semana de Fiestas Patrias en Punta Arenas, con el reforzamiento de los servicios de seguridad, salud, tránsito, alumbrado público y atención en el Cementerio Municipal; además de la coordinación de las áreas que tendrán modificaciones en su funcionamiento durante los días festivos.

En materia de seguridad, la Dirección de Seguridad Pública reforzará el patrullaje preventivo y la Central de Televigilancia, especialmente durante las madrugadas del 18, 19 y 20 de septiembre. Para ello, se dispondrá de cuatro camionetas operativas y 20 funcionarios municipales activos durante el período.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que este trabajo busca entregar mayor tranquilidad a quienes participen de las celebraciones. "Ya comenzamos con nuestras Fiestas Patrias, lo que significa también un despliegue muy importante por parte de la Municipalidad. Tenemos 37 actividades autorizadas y eso es muy importante, porque cuentan con todos los elementos de seguridad, desde los cierres hasta los guardias, para que no haya problemas con las personas que van a participar".

"También hay un lado B de nuestra ciudad y sabemos que hay más movimiento de personas y más ingesta de alcohol, por lo que pueden existir más problemas. Por eso, preventivamente, la Municipalidad junto con la Cormupa ha generado un plan de contingencia para esta fecha", agregó el jefe comunal, haciendo un llamado a disfrutar de las celebraciones con responsabilidad.

El director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, explicó que el municipio duplicará el número habitual de vehículos destinados a patrullaje. "Son cuatro camionetas que van a estar circulando 24 horas por toda la ciudad. Redoblamos nuestra cantidad de personal, porque habitualmente son dos las camionetas que recorren la comuna. Ahora serán 20 funcionarios municipales pendientes de la seguridad y también tendremos un refuerzo en nuestra central de cámaras", detalló.

El directivo municipal agregó que durante toda la semana se han desarrollado operativos coordinados con Carabineros y Transportes, haciendo especial énfasis en la prevención de accidentes. "El exceso en el consumo de alcohol y los accidentes de tránsito están a la orden del día para estas fiestas. Por eso hacemos el llamado habitual, si usted va a conducir, no beba alcohol, por favor, porque la tragedia está a la orden del día y los resultados obviamente son fatales", señaló.

En salud, los tres SAPU y el SAR contarán con turnos reforzados y doble dotación médica. Los SAPU funcionarán entre las 10:00 y las 20:00 horas durante el 18, 19 y 20 de septiembre; mientras que el SAR mantendrá atención las 24 horas. La urgencia dental funcionará esos tres días entre las 10:00 y las 14:00 horas en el ex Fenton.

El jefe del Área de Salud de la Corporación Municipal, Víctor Fuentes, llamó a la comunidad a celebrar responsablemente y a utilizar los servicios de urgencia cuando sea necesario. "Los tres SAPU más el SAR están con doble dotación médica. Es importante recalcarlo. Este fin de semana largo generalmente trae complicaciones con cuadros gastrointestinales y temas alimentarios, pero también siguen circulando cuadros respiratorios en niños", explicó.

Fuentes también recomendó extremar las medidas de higiene y cuidado en la alimentación. "Es importante tener responsabilidad en el momento del consumo y de mezclar alimentos, además del lavado de manos. No solo por los alimentos, sino por su manipulación, porque este tipo de situaciones puede complicar y sobrecargar los sistemas de urgencia", sostuvo.

Por otra parte, los equipos municipales mantendrán cobertura ante eventuales emergencias de tránsito y alumbrado público. El área de Tránsito contará con cinco funcionarios disponibles para coordinar y evaluar emergencias, mientras que una cuadrilla de semáforos permanecerá activa las 24 horas durante todo el período de Fiestas Patrias. En alumbrado público también habrá una cuadrilla de emergencia con cobertura permanente.

El Cementerio Municipal, en tanto, mantendrá sus puertas abiertas los cuatro días, desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre, entre las 8:00 y las 19:00 horas. Sus oficinas administrativas atenderán exclusivamente trámites relacionados con funerales, entre las 8:00 y 13:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.