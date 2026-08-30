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30 de agosto de 2026

MÁS DE 3 MIL PERSONAS PARTICIPARON EN LA FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO EN EL GIMNASIO FISCAL DE PUNTA ARENAS

​La actividad organizada por la Delegación Presidencial Regional y el IND reunió a servicios públicos, Fuerzas Armadas, policías, organizaciones sociales y entidades privadas con actividades recreativas, educativas y deportivas.

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Más de 3 mil personas participaron este sábado 29 de agosto en la Fiesta del Día del Niño realizada en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas. La actividad fue organizada por la Delegación Presidencial Regional, a través del programa Gobierno en Terreno, junto al Instituto Nacional de Deportes (IND).

La jornada contó con la participación de servicios públicos, Fuerzas Armadas, policías, organizaciones sociales y entidades privadas, que instalaron stands y desarrollaron actividades dirigidas a niños, niñas y sus familias. La programación incluyó muestras caninas, vehículos de emergencia, circuitos motrices, espacios sensoriales, talleres de alimentación saludable, actividades deportivas y educación ambiental.

Entre las instituciones participantes estuvieron la Fuerza Aérea de Chile, Ejército, Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Bomberos, SAG, Conaf, JUNJI, Fundación Integra, Servicio de Salud Magallanes, Cormupa, SLEP, Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y la Oficina Local de la Niñez, entre otras organizaciones y servicios.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra, destacó la coordinación entre las instituciones participantes y señaló que la actividad permitió acercar la oferta pública a las familias en un mismo espacio. Por su parte, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, valoró la realización de una jornada orientada al encuentro familiar y a la promoción del bienestar de niños y niñas.

El encargado de deporte formativo del IND, Guillermo Rodríguez, destacó la realización de actividades vinculadas a la promoción de la actividad física. La jornada también incluyó presentaciones de danza, taekwondo y gimnasia rítmica, juegos inflables, pinta caritas y otras actividades recreativas para los asistentes.


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GRAN PLAZA CIUDADANA CELEBRARÁ FIESTA POR EL DÍA DEL NIÑO CON DEPORTES Y ACTIVIDADES EN EL GIMNASIO FISCAL

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