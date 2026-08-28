ENADEL 2025: CONTRATACIONES EN MAGALLANES SE CONCENTRAN EN PESCA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral, ENADEL 2025, estimó que durante los doce meses previos a la aplicación de la encuesta se realizaron 20.711 contrataciones en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. De ellas, 13.420 correspondieron a hombres y 7.292 a mujeres.

Los sectores que concentraron la mayor cantidad de contrataciones fueron Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (20,9%), impulsado principalmente por la actividad de pesca y acuicultura; Actividades de alojamiento y servicio de comidas (13,5%); y Construcción (13,0%).

A nivel de actividades específicas, pesca y acuicultura lideró las incorporaciones de trabajadores con 4.090 contrataciones, seguida por actividades de alojamiento (1.945), construcción de edificios (1.930), enseñanza (1.431) y elaboración de productos alimenticios (1.205).

La Encuesta Nacional de Demanda Laboral, ENADEL 2025, desarrollada por el Observatorio Laboral de Magallanes que ejecuta INACAP y financia la Subsecretaría del Trabajo, fue aplicada entre los meses de mayo y octubre de 2025, y contempló una muestra de 283 empresas, representativa aproximadamente de 1.054 empresas, distribuidas en 18 sectores económicos.

Su objetivo es caracterizar la demanda laboral, las ocupaciones requeridas por las empresas, los requisitos asociados a los puestos de trabajo y las dificultades presentes en los procesos de contratación.

Los resultados de ENADEL 2025 muestran que la demanda de trabajadores se concentró principalmente en las Ocupaciones elementales (32,7%), Trabajadores de servicios y vendedores (20,3%) y Oficiales, operarios y artesanos (12,7%). Entre los cargos más contratados destacan los Obreros de la industria manufacturera no clasificados previamente, Obreros de la construcción de edificios, Carpinteros de obra, Garzones de mesa y Guardias de seguridad.

Al respecto, Pablo Barrientos Lara, Coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, señaló que “los resultados de ENADEL 2025 muestran que existe una importante demanda de trabajadores principalmente en sectores como pesca y acuicultura, alojamiento y construcción. Sin embargo, el principal desafío para las empresas es encontrar personas que cuenten con las competencias técnicas y socioemocionales requeridas para desempeñarse en estos puestos de trabajo.”

Requisitos educacionales y capacitación

En relación con los requisitos educacionales, el 36,4% de las contrataciones tuvo como requisito mínimo la educación media científico-humanista, mientras que el 27,9% no exigió un nivel educacional específico. Un 19,0% requirió educación media técnico-profesional, un 9,7% formación técnica de nivel superior y un 6,6% formación profesional.

De acuerdo con la información levantada por ENADEL 2025, en materia de formación, el 76,9% de las empresas declaró haber realizado actividades de capacitación entre junio 2024 y mayo 2025, concentradas principalmente en salud ocupacional y prevención (83,9%), competencias técnicas (73,3%) y competencias actitudinales, emocionales y valóricas (37,5%).

Las capacitaciones fueron ejecutadas principalmente por mutuales de seguridad o el Instituto de Seguridad Laboral, que concentraron el 42,3% de las menciones. Le siguieron las propias empresas, con un 35,3%, y los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), con un 11,5%.

En cuanto al financiamiento, predominan los recursos propios de las empresas (56,0%), seguidos por recursos provenientes de mutuales o del ISL (31,1%) y la Franquicia Tributaria SENCE (8,4%).

Tecnología e inteligencia artificial

Los resultados muestran una amplia incorporación de herramientas digitales. El almacenamiento de información en bases de datos digitales está presente en el 81,5% de las empresas, mientras que el uso de aplicaciones para relacionarse con clientes, proveedores y trabajadores alcanza el 70,0%. Además, el 94,7% de las empresas que han incorporado tecnologías indicó que estos procesos no han significado cambios en su dotación personal.

Respecto de la inteligencia artificial, incorporada por primera vez en ENADEL, las empresas prevén principalmente medidas de adaptación de la fuerza laboral, antes que su reemplazo. La capacitación de trabajadores en el uso de estas herramientas fue la estrategia más mencionada con un 36,8%, mientras que un 5,3% proyecta la reducción de personal asociada a su incorporación.

El reporte completo de ENADEL 2025 está disponible en: https://www.subtrab.gob.cl/wp-content/uploads/2026/08/12.-Informe_ENADEL_2025_Magallanes.pdf