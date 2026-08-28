28 de agosto de 2026
POR CONDICIONES CLIMÁTICAS Y ESTADO DE LOS SENDEROS CONAF EXTIENDE LA EXIGENCIA DE GUÍA OBLIGATORIO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE
Tras las evaluaciones realizadas en terreno y considerando las condiciones climáticas que actualmente dificultan un tránsito seguro, se determinó extender la aplicación de las medidas correspondientes a la temporada invernal.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) en Magallanes informa que, debido a las condiciones climáticas imperantes y al actual estado de los senderos en el Parque Nacional Torres del Paine, se ha resuelto extender hasta el 15 de septiembre la exigencia de contar con guías acreditados para realizar los senderos de montaña Base Torres y "W", de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para Actividades Turísticas en Condiciones Invernales
Si bien la temporada estival se inicia habitualmente el 1° de septiembre, CONAF mantiene un monitoreo permanente de las condiciones en los distintos senderos y sectores del parque con el objetivo de resguardar la seguridad de visitantes y trabajadores.
Tras las evaluaciones realizadas en terreno y considerando las condiciones climáticas que actualmente dificultan un tránsito seguro, se determinó extender la aplicación de las medidas correspondientes a la temporada invernal.
Cabe recordar que el circuito de montaña Macizo Paine, también conocido como "O", permanece cerrado y su apertura, considerada a partir de noviembre, estará sujeta a la evaluación de las condiciones climáticas y seguridad existentes durante esa fecha.
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