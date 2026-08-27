PDI Y AUTORIDAD MARÍTIMA DETIENEN EN TIERRA DEL FUEGO A PRÓFUGO INVESTIGADO POR LESIONES GRAVES

En la provincia de Tierra del Fuego, la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con la Autoridad Marítima, detuvo a un hombre de 37 años que se encontraba prófugo de la justicia por el delito de lesiones graves ocurrido en Punta Arenas.



La captura se concretó este miércoles en una empresa salmonera ubicada en Porvenir, en el marco de un operativo interagencial realizado por detectives de la PDI Magallanes y personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego.



Al respecto, el Subcomisario Felipe Orrego, de la PDI de Punta Arenas, indicó: “A raíz de una investigación desarrollada por la PDI, en coordinación con la Fiscalía, se estableció que el imputado habría sostenido una discusión con su pareja, a quien agredió en reiteradas oportunidades, propinándole diversos golpes de pie y puño que le provocaron lesiones de carácter grave, para posteriormente huir del lugar. Gracias a este trabajo coordinado se logró ubicar y detener al imputado”.



El Teniente 1º Litoral Francisco Morales, Capitán de Puerto de Tierra del Fuego, señaló: “Producto del trabajo interagencial, se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad chilena, el cual tenía una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Este tipo de labores se vienen efectuando entre la Autoridad Marítima y la Policía de Investigaciones de Chile para robustecer la seguridad en la provincia de Tierra del Fuego”.



En el marco del trabajo coordinado y permanente que mantienen la PDI y la Armada de Chile, durante este año se ha logrado ubicar y detener en la zona austral del país a 11 prófugos de la justicia, quienes han sido puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

