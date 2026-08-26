COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES ES CHILE: LA SOBERANÍA SE EJERCE, NO SE DISCUTE

Las declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina no pueden pasar como una simple equivocación.





Cuando una alta autoridad militar de un país vecino habla de Magallanes, del sur y del Drake como parte de su soberanía, corresponde reaccionar con claridad.



No hay nada que discutir respecto de nuestra soberanía. Magallanes es Chile, el Estrecho de Magallanes es chileno y eso está respaldado por los tratados vigentes entre ambos países.



Pero creo que este episodio también debe servirnos para mirar algo más profundo.



La soberanía no se defiende solamente con una nota diplomática. La soberanía se ejerce todos los días.

Lo

Se ejerce cuando tenemos población viviendo en nuestros territorios. Cuando existen caminos, puertos, aeropuertos, conectividad y servicios públicos. Cuando nuestras Fuerzas Armadas tienen presencia permanente. Cuando existen empresas invirtiendo, trabajadores desarrollando actividades productivas, científicos trabajando en la Antártica y familias que deciden construir su vida en Magallanes.



Desde Santiago muchas veces se mira nuestra región simplemente como una zona extrema que necesita subsidios o compensaciones por aislamiento. Esa mirada es demasiado pequeña.



Magallanes es una región estratégica para Chile.



Tenemos el Estrecho de Magallanes, conexión entre dos océanos, una posición privilegiada hacia el Paso Drake y somos la principal puerta de entrada de Chile hacia la Antártica.



Por eso, cada inversión que llega a Magallanes también es soberanía. Cada proyecto que permite desarrollar energía, turismo, pesca, logística, infraestructura o ciencia fortalece la presencia de Chile en el extremo austral.



Y también ocurre lo contrario.



Cuando una región pierde población, inversión, empleos o conectividad, se debilita nuestra presencia territorial.



Por eso no basta con indignarnos cada vez que desde el otro lado de la frontera aparece una declaración de este tipo.



Chile necesita una política permanente de desarrollo austral.



Una política que entienda que fortalecer Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y nuestras localidades rurales no es solamente desarrollo regional. Es una decisión estratégica de país.



Chile y Argentina deben mantener una relación de cooperación y buena vecindad. Tenemos una enorme frontera común y muchos intereses compartidos.



Pero una buena relación también requiere claridad.



La amistad entre países no significa guardar silencio cuando se toca nuestra soberanía.



Desde Magallanes podemos decirlo con tranquilidad, pero también con firmeza:



Magallanes es Chile. Siempre lo ha sido. Y la mejor manera de defender nuestra soberanía es seguir poblando, desarrollando e invirtiendo en nuestro territorio austral.



