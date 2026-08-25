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25 de agosto de 2026

DIPUTADA JAVIERA MORALES TERMINA SU CICLO DE QUIMIOTERAPIA Y SE PREPARA PARA UNA NUEVA ETAPA DE SU TRATAMIENTO

La parlamentaria completó el ciclo de quimioterapia para tratar un cáncer de mama triple negativo. Ahora inicia una etapa de recuperación y preparación para una cirugía, por lo que continuará temporalmente con licencia médica y bajo tratamiento.

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​La diputada Javiera Morales culminó la semana pasada su ciclo de quimioterapia como parte del tratamiento que sigue por un cáncer de mama triple negativo. Con este hito comienza una nueva etapa de recuperación y preparación para una cirugía que forma parte de su proceso, por lo que continuará con licencia médica y alejada temporalmente de sus funciones parlamentarias.

La legisladora compartió el momento a través de sus redes sociales, destacando el esfuerzo que significó completar esta primera etapa del tratamiento y agradeciendo especialmente a quienes la han acompañado durante estos meses. “La semana pasada llegó un día por el que me esforcé muchísimo. Toqué la campana de la última quimioterapia. Me siento como si hubiese subido una montaña muy alta, altísima, por el desgaste físico, emocional, familiar, todo lo que conlleva este tratamiento”.

También puso en valor el acompañamiento recibido durante su tratamiento, tanto de su entorno cercano como de los equipos de salud que la han atendido en el sistema público. “Pero no llegué arriba a la cumbre sola, sino con la ayuda de mi familia, amigos y de los funcionarios de salud del Hospital Metropolitano, que me trataron increíble. Muchas gracias a todos ellos y también al apoyo de todos ustedes y a mi cuerpo que ha aguantado”.

La diputada destacó así la atención recibida en la salud pública, relevando el trabajo de los profesionales y funcionarios que han sido parte de su tratamiento y que, aseguró, han entregado una atención de gran calidad durante este proceso.

El término de la quimioterapia representa un avance importante, pero no el final del tratamiento. La legisladora deberá ahora concentrarse en recuperar sus fuerzas y prepararse para la cirugía y las siguientes etapas médicas. Es por ello, que seguirá enfocada en su recuperación y mantendrá su licencia médica, sin embargo sus oficinas parlamentarias en Punta Arenas y Natales seguirán atendiendo con normalidad.

La diputada agradeció además las muestras de cariño y apoyo recibidas desde la región durante estos meses, asegurando que este acompañamiento ha sido fundamental para enfrentar una etapa que ha implicado un importante desgaste físico y emocional.

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