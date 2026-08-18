DESDE PUNTA ARENAS, NOVO NORDISK ENFATIZA LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN Y EL ACCESO A TRATAMIENTOS PARA ENFRENTAR LA OBESIDAD Y DIABETES

La necesidad de comprender la obesidad como una enfermedad crónica y multifactorial, fortalecer la prevención, combatir la desinformación y avanzar en un mayor acceso a tratamientos fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones por representantes de Novo Nordisk Chile.

En la conversación participaron el gerente general de Novo Nordisk Chile, Domenico Forte, y la directora médica de la compañía, Milagro Sosa, quienes analizaron los desafíos que enfrenta el país en materia de obesidad y diabetes, poniendo especial énfasis en las particularidades de regiones como Magallanes.

Forte explicó que Novo Nordisk es una compañía danesa con un siglo de trayectoria, cuyo trabajo se ha concentrado históricamente en el tratamiento de la diabetes y que durante las últimas décadas también ha desarrollado una línea de trabajo enfocada en la obesidad.

“No honoris es una empresa danesa. Que está especialidad, sobre todo en en los últimos 100 años, una empresa de 100 años. El cuidado de la diabetes y en los últimos 20 años también el cuidado de la obesidad perfecto que es una patología. Bueno, una pandemia a nivel mundial a nivel de Chile YY Magallanes, esta zona lamentablemente tiene un índice de obesidad por encima del promedio nacional”, señaló el gerente general de Novo Nordisk Chile.

En ese contexto, Forte sostuvo que la realidad regional adquiere especial relevancia para la compañía debido a los indicadores de obesidad existentes y a las particularidades geográficas de Magallanes. A su juicio, factores como las distancias, las condiciones climáticas y las dificultades asociadas a la disponibilidad de determinados alimentos y a la práctica de actividad física deben ser considerados al momento de diseñar estrategias de prevención y tratamiento.

“Para nosotros todas las regiones son importantes Magallanes En este sentido. Importante también por lo que decía por la elevada prevalencia de la obesidad y por lo que he entendido debido también a un tema de de Geografía, no una región donde por lo que ha entendido se produce menos verduras. Hay como distancia más más grandes, a lo mejor no se puede hacer mucha actividad por el tema del invierno”, explicó.

El ejecutivo agregó que, si bien la prevención mediante alimentación saludable y ejercicio constituye una parte fundamental de la respuesta, la obesidad debe ser entendida como una patología compleja que en determinados casos requiere tratamiento médico.

“Nosotros hablamos mucho de la prevención de la obesidad. Con digamos dieta, ejercicio, pero claro, sobre todo recalcar que loisa es una enfermedad crónica compleja y multifactorial. Entonces también hay que tener en cuenta el abordaje farmacológico”, afirmó.

Forte también destacó el trabajo que la empresa desarrolla para mantener la disponibilidad de sus tratamientos en regiones, incluyendo la coordinación con cadenas de farmacias y el sistema de salud para garantizar la logística y la cadena de frío.

En paralelo, la directora médica de Novo Nordisk Chile, Milagro Sosa, puso el foco en uno de los fenómenos que, según explicó, representa actualmente un desafío tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes: la creciente circulación de información y desinformación a través de redes sociales.

“Creo que no solo para nosotros, sino para todo El Mundo. En este momento, la información o la desinformación es un tema candente, más allá de nuestros tratamientos que que creo que le dan la oportunidad a miles y millones de personas de de realmente prevenir complicaciones del sobrepeso y la diabetes”, sostuvo.

Sosa explicó que la compañía busca trabajar con profesionales de la salud y organizaciones vinculadas a pacientes para entregar información basada en evidencia, especialmente considerando que muchas personas recurren a internet y redes sociales para buscar respuestas sobre tratamientos, alimentación y pérdida de peso.

“Parte de todo nuestro trabajo es trabajar con profesionales de la salud, con personas que están en en acompañando a estos pacientes a lo largo de su tratamiento, justamente para informarlos, educarlos, pasarles los las últimas actualidades de de innovación y de y de tratamientos para que justamente en cierta forma ayudemos a contrarrestar esta desinformación que a veces hay”, indicó.

La directora médica añadió que las distancias existentes en regiones como Magallanes también constituyen un desafío para el acompañamiento de los pacientes, por lo que la utilización de herramientas digitales puede contribuir a mantener el acceso a información entre los controles médicos.

En esa línea, mencionó NovoCare, plataforma orientada a pacientes que busca entregar información sobre alimentación, ejercicio, tratamientos y prevención, además de facilitar el vínculo con profesionales de la salud.

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la circulación de medicamentos falsificados y la necesidad de que los pacientes recurran a canales formales y profesionales médicos antes de iniciar o modificar tratamientos.

Sosa señaló que Novo Nordisk trabaja con autoridades y organismos reguladores para contribuir a la entrega de información confiable y promover el acceso a medicamentos que cuenten con evidencia de eficacia y seguridad.

“Nuestra idea, obviamente que el punto de contacto siempre es el médico tratante, pero nosotros como compañía parte por un tema de responsabilidad social. También queremos acompañar este este camino de este paciente que es es a largo plazo”, manifestó.

La ejecutiva enfatizó además que la obesidad y el sobrepeso no deben ser reducidos a una cuestión estética, ya que pueden estar asociados a múltiples complicaciones de salud y requieren una mirada integral.

“O sea, finalmente, esto no solamente es un tema estético de sobrepeso, obesidad, diabetes, sino que tratamos de evitar las complicaciones que van a llevar a gastos para el sistema de salud”, señaló.

Acceso a tratamientos

Durante la conversación también se planteó uno de los principales desafíos del sistema sanitario: el acceso a tratamientos innovadores para pacientes que los necesitan.

Domenico Forte reconoció que se trata de una problemática que excede a Chile y que requiere coordinación entre las compañías farmacéuticas, autoridades, sistema público, sistema privado y actores regionales.

“Sabemos perfectamente que la innovación sin acceso no tiene sentido porque no llega a quienes lo necesitan, pero ahí tenemos que todos trabajar de manera mancomunada, en ver cómo cómo acceder a esta a finalmente a que estos medicamentos lleguen a los pacientes”, afirmó.

En ese sentido, explicó que las visitas a regiones permiten conocer directamente las necesidades de los territorios y establecer vínculos con los distintos actores que forman parte de los sistemas de salud.

“Ellos también saben cuáles son las necesidades, entonces ahí podemos trabajar de de manera en programas específicos para que justamente los medicamentos lleguen a quienes tienen que llegar, que son los pacientes que la necesitan”, agregó.

Un cambio en la forma de comprender la obesidad

Otro de los puntos destacados durante el programa fue la evolución que ha experimentado la mirada médica y social sobre la obesidad durante las últimas décadas.

Milagro Sosa sostuvo que actualmente existe una comprensión mucho mayor respecto de los factores biológicos, genéticos y ambientales que intervienen en la enfermedad, dejando atrás la idea de que una persona con obesidad simplemente carece de voluntad para bajar de peso.

“Mucho se 10, 20 años atrás era casi un tema de voluntad del que tenían sobrepeso obesidad o diabetes. Era porque en realidad. Puta no comía comía mal era un tema casi como hace ejercicio y ahora sabemos que no, que es una patología como cualquier otro”, explicó.

La directora médica agregó que este cambio de perspectiva resulta especialmente importante para reducir el estigma asociado a la enfermedad y favorecer que las personas busquen atención profesional.

“Finalmente es una enfermedad que tiene que ser abordada de manera integral, que claramente hay un tema también de cambio de estilos, de vida, alimentación, de ejercicios, pero que va más allá de eso”, señaló.

La entrevistada también advirtió sobre el aumento de la obesidad en grupos que anteriormente no eran asociados con tanta frecuencia a esta condición, incluyendo niños, adolescentes y personas jóvenes, planteando la necesidad de desarrollar estrategias preventivas desde etapas tempranas de la vida.

De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, el desafío requiere además la participación de múltiples especialidades y áreas profesionales. Nutricionistas, pediatras, endocrinólogos, ginecólogos, obstetras, kinesiólogos, profesionales de salud mental y otros integrantes de los equipos sanitarios pueden cumplir distintos roles en el acompañamiento de las personas.

Sosa enfatizó que el problema también involucra al entorno educativo y familiar, considerando que la magnitud de la prevalencia de sobrepeso y obesidad transforma a esta patología en un desafío transversal para la sociedad.

“Casi el 83% de la población chilena tiene entre sobrepeso y obesidad. Eso implica que cada 10 personas que vemos 8 en cierta forma tienen 1° de. Peso poco saludable, entonces ya no afecta a un grupito en particular, sino que es cómo hacemos preventivamente para que las personas tengan calidad de vida para que las personas y sus cuidadores se vamos al caso y su familia mejoren”, sostuvo.

Investigación, educación y trabajo con el sistema de salud

Junto con el desarrollo de tratamientos, Forte destacó que la actividad de Novo Nordisk incluye inversión en investigación, ciencia, generación de evidencia, educación médica y colaboración con instituciones sanitarias y organizaciones de pacientes.

“Novo nordisk claramente invierte muchísimo de de lo que gana en investigación. En ciencia en evidencia y pero también muchísimo recursos en colaborar. Hacer partners y con los con el sistema de salud de muchos países con las asociaciones del paciente, como decía con los médicos para también hacer mucho de educación médica y trabajar para la mejora del sistema de salud”, afirmó.

En el caso de Magallanes, el ejecutivo valoró el contacto desarrollado durante su visita con profesionales locales, destacando la posibilidad de conocer directamente las necesidades existentes en el territorio y explorar formas de colaboración.

Finalmente, ambos representantes hicieron un llamado a las personas que enfrentan problemas de sobrepeso u obesidad a buscar orientación profesional y evitar basar sus decisiones en información disponible en redes sociales sin respaldo médico.

Forte remarcó que el principal mensaje es precisamente superar el estigma asociado a la enfermedad y comprender que existen factores que van más allá de las decisiones individuales.

“La obesidad el sobrepeso es una enfermedad. Entonces, sobre todo hay que quitar el estigma, que no es tu culpa de no poder perder peso, sino que hay temas biológicos, genético y ambientales que te llevan ahí y entonces, siendo una enfermedad, hay que ir a hablar con los profesionales sanitarios”, sostuvo.

Desde Novo Nordisk señalaron que las personas interesadas en acceder a información sobre obesidad, nutrición, actividad física y orientación para encontrar profesionales de la salud pueden consultar los canales digitales de NovoCare, plataforma mencionada durante la entrevista como una herramienta de acompañamiento e información para pacientes.





​

