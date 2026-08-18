SEREMI DE LAS CULTURAS Y FUNDACIÓN TERAIKE SE UNEN PARA IMPULSAR LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN MAGALLANES

​Con el propósito de ampliar el acceso a las letras y potenciar el desarrollo cultural, la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes y de la Antártica Chilena suscribió recientemente un convenio de colaboración con la Fundación Teraike.



El acuerdo, oficializado recientemente en la ciudad de Punta Arenas, busca promover una colaboración mutua para el diseño, coordinación y desarrollo de iniciativas enmarcadas en el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad. Entre las principales acciones que proyecta esta alianza, destaca el apoyo a instancias de formación para mediadores, el trabajo articulado en torno a las visitas de autores a la zona y el fortalecimiento de iniciativas de gran impacto local, como el concurso "Jóvenes Talentos de Magallanes", organizado por la Fundación Teraike.



El Seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, valoró la firma de este documento, subrayando el valor del trabajo intersectorial. "Como Ministerio es importante establecer alianzas estratégicas con actores relevantes en el ámbito de la literatura que provienen del sector privado, como es el caso de la Fundación Teraike. El fomento lector y el desarrollo cultural no es una tarea exclusiva del Estado; requiere de la articulación, la suma de voluntades y la experiencia de las organizaciones civiles para que estas iniciativas tengan un impacto real y duradero en la comunidad", destacó la autoridad regional.



Una visión compartida por Francisca Vogt Jara, directora ejecutiva de la Fundación Teraike, quien enfatizó el impacto de esta unión de esfuerzos. "Para nosotras es muy importante este convenio de colaboración que nos permite sumar fuerzas al trabajo que estamos haciendo por el fomento lector. La labor de la Seremi de Cultura en este ámbito es muy significativa y creemos que juntos podemos potenciar las iniciativas de ambas instituciones", precisó respecto del convenio mediante el cual la entidad que representa aportará conocimientos técnicos y logísticos para potenciar actividades como las del Plan de Fomento LEO (Lectura, Escritura y Oralidad) en la zona.



Fundación Teraike fue creada en el año 2016 tras el objetivo de articular oportunidades y gestar programas orientados a fortalecer la educación en la Región de Magallanes, una misión que hoy da un nuevo paso gracias a este importante hito de cooperación institucional.





