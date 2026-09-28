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28 de septiembre de 2026

EL EJÉRCITO DE CHILE ESTUDIARÁ NUEVAS CAPACIDADES PARA MAGALLANES, COMO UAV, EW Y COMUNICACIONES SEGURAS

La institución adoptará lecciones recientes observadas en conflictos globales

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El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, informó que se ha aprobado el presupuesto para que el Ejército de Chile comience los estudios para modernizar sus capacidades militares en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

La autoridad señaló, en el marco de una visita a la base aérea Chabunco en Punta Arenas, que esta iniciativa forma parte de un conjunto de medidas destinadas a fortalecer las capacidades estratégicas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; incrementar la presencia del Estado en la Región de Magallanes y Antártica Chilena y potenciar la proyección de Chile hacia la Antártica.

Como parte de este conjunto de medidas, además de la modernización del sistema de control de tiro de los tanques Leopard 1V,  el ministro explicó que "hemos pedido al Ejército y autorizado los presupuestos y los procesos correspondientes para que inicie los estudios para renovar progresivamente sus capacidades en esta región con un criterio amplio". 

"Que incorpore las lecciones que estamos observando en los conflictos contemporáneos: por ejemplo, sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras, protección de fuerza y nuevas capacidades de observación y respuesta", resaltó.

Asimismo, señaló que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile iniciarán "un proceso de trabajo conjunto para visualizar cuáles serán las capacidades que requeriremos en las próximas décadas para enfrentar cualquier contingencia de afectación de la paz".

Fuente: infodefensa.com

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