MUNICIPIO PRESENTA CARTELERA CULTURAL CON 24 ACTIVIDADES PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO

La Municipalidad de Punta Arenas presentó su cartelera cultural para los meses de octubre, noviembre y diciembre, que contempla 24 actividades y un total de 31 funciones. La programación considera propuestas de distintas disciplinas, entre ellas música, teatro y danza, junto con la participación de artistas nacionales y agrupaciones locales.

Entre las actividades anunciadas para octubre destaca el IX Festival de la Voz del Adulto Mayor, programado para los días 9 y 10, y el concierto “Gala Íntima” de la soprano Verónica Villarroel junto al dúo Il Sogno, el viernes 23. También se realizará una jornada por el Día Regional del Patrimonio el domingo 25 en el Teatro Municipal José Bohr.

Durante noviembre se contemplan el concierto de piano de Pablo Bendersky, el estreno de “Réquiem Mozart de Magallanes para el Mundo”, una gala de ballet con el reestreno de “Carmen” y el estreno de “Peter Pan”, además de presentaciones de los coros Municipal y de Voces Blancas. La programación también incluye una nueva edición de “Magallánicos por el Mundo” y una adaptación musical de “La Novicia Rebelde”.

La cartelera continuará en diciembre con conciertos de piano, tango y jazz, además de presentaciones de Catalina y las Bordonas de Oro, Taller Alturas, el Ballet Folklórico Municipal y la Orquesta Latinoamericana Municipal. Entre las actividades destaca también el cierre anual de los talleres del Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro y de la Escuela Municipal de Arte y Cultura.

Desde el municipio destacaron la diversidad de la programación y la participación de artistas y elencos locales. Maribel Valle, profesional de Cultura, señaló que se trata de una cartelera que reúne 24 actividades y 31 funciones durante el último trimestre del año.

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