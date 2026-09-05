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5 de septiembre de 2026

CARTELERA CULTURAL 05 DE SEPTIEMBRE

​​​​​Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.

EXPOSICIÓN
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DIECISIETE INMUEBLES UBICADOS EN MAGALLANES SERÍAN LICITADOS PÚBLICAMENTE ANTES DE FIN DE AÑO

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GOBIERNO REGIONAL REÚNE A ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA PROYECTAR EL FUTURO DE ZONA FRANCA

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Se abordarán temáticas relacionadas con la infraestructura, la modernización de procesos, la digitalización y el diseño de una arquitectura franca que se integre a las diversas áreas productivas de la región.

Se abordarán temáticas relacionadas con la infraestructura, la modernización de procesos, la digitalización y el diseño de una arquitectura franca que se integre a las diversas áreas productivas de la región.

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