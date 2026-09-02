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2 de septiembre de 2026

KAST DESDE MAGALLANES: DICE QUE EL ESTRECHO "ES CHILENO Y ASÍ LO HAN RECONOCIDO LAS DISTINTAS AUTORIDADES DE AMBOS PAÍSES"

Sobre el bajo Imacec, pidió mirar "el panorama completo".

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Desde la Región de Magallanes y presentando el programa para mejoramiento de viviendas y barrios, el Presidente José Antonio Kast, reafirmó la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, en medio de la expectativa sobre la derogación de Argentina del decreto 457 que aluden al territorio como "espacio compartido".

El Mandatario destacó la sede Juan Pablo Segundo donde se realizó la actividad, destacando que el pontífice "estuvo en la región después de que se firmara en 1984 el Tratado de Paz y Amistad con la vecina República de Argentina, que fue precisamente donde se terminó de aclarar todas las diferencias que podemos tener entre los dos países, en lo que es el dominio y la soberanía sobre el estrecho Magallanes". 

"Como se ha señalado, es chileno, y así lo han reconocido las distintas autoridades de ambos países", aseveró. 

Cifras económicas 

Recogiendo preguntas de la prensa local, el Mandatario fue requerido por un posible subsidio para la compra de combustible en la región, ante lo que aludió a la cifra de Imacec de julio.

"Es algo que se puede siempre analizar, pero en la medida que tengamos los recursos suficientes. Estamos pasando por un momento complejo a nivel nacional", contestó. 

Y apuntó: "Usted ha visto las últimas cifras, no son favorables, pero no son permanentes. En esto yo comparto lo que dice el ministro de Hacienda, de que hay que mirar el panorama completo". 

Agregó que "la situación económica de Chile no es de un mes, dos meses o cinco meses. Es una situación de arrastre muy larga, que afectó también fuertemente el tema del empleo. Y las noticias que vienen, tanto de las reformas legales que se llevan adelante, como de las solicitudes de inversión que hay en nuestra nación, nos auguran buenas noticias en crecimiento económico, y gran crecimiento también implica mayor empleo". 

Reforma de seguridad 

En otras materias, Kast fue consultado por las declaraciones de personeros del Partido Republicano, el timonel Arturo Squella, y el senador Cristián Vial (Ind-Rep), relativas a que no respaldarían la propuesta de reforma constitucional del gobierno, en el supuesto de que hubiera sido presentada por la excandidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC). 

"Lo primero es decir que nunca habrían estado en esa situación, porque alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta, porque era cosa de ver lo que discutimos tanto tiempo en los debates presidenciales. ¿Y quién favorecía el ingreso de la migración irregular? El sector de Jeannette Jara", dijo. 

"Lo que ocurría en migración irregular o migración desregulada era producto de lo que ellos planteaban", continuó. "Miremos la reforma refundacional que se levantaba durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric. No había equilibrio en los poderes, había una denostación hacia la autoridad policial, por lo tanto, esa situación jamás se habría dado", añadió. 

Y reparó que "las leyes que se aprobaron en beneficio de la acción policial no fue por iniciativa propia de quienes mandaban, fue porque había una demanda ciudadana muy alta de seguridad que sigue existiendo hasta el día de hoy. Y quienes más han combatido al crimen organizado, son precisamente aquellas personas que creen más en la libertad, que no dicen que en otros países como Cuba hay democracia". 

De tal forma, aseveró que "aquí, en Chile, nosotros llevamos una agenda muy clara en contra del crimen organizado y del terrorismo. Ha sido siempre nuestra bandera de lucha, y eso, con el tiempo, va a ir dando la garantía y seguridad a todos nuestros compatriotas". 

"Todos los chilenos, en su primera preocupación, tienen puesto el norte en la seguridad. ¿Y después en qué? En el empleo. Dos áreas donde el gobierno anterior claramente no avanzó como era necesario", reprochó. 

Relevando la apertura del gobierno a debatir, acusó que "aquellos que comentaban algo de la iliberalidad, creo que no leyeron bien el proyecto de ley, que hablaba de que todas las regulaciones, como bien lo dijo también el ministro del Interior, vienen asociadas a una ley orgánica constitucional. La Constitución contiene un recurso de amparo, contiene la acusación constitucional, las interpelaciones, las comisiones investigadoras. Por lo tanto, el debate recién comienza, y esperamos que sea bien acogido por el parlamento con altura de miras". 

White 

Por lo demás, advirtió que "todos aquellos que amenazan a una autoridad, sepan que vamos a ir por ello. Así como se capturó a un prófugo de la cárcel, que es este señor que amenaza al alcalde White, a quien conozco, con quien el ministro de Seguridad estuvo, precisamente, dos días antes haciendo operativos en aquellos lugares más complejos de la comuna de San Bernardo, todo el respaldo, todo el apoyo". 

"Llegando a Santiago, veré cómo poder reunirme con él. Y reiterarle lo que le he dicho en distintas ocasiones donde nos hemos reunido: Todo el apoyo para combatir al crimen organizado y decirle a aquellos que están prófugos que, al igual que a este delincuente, a este narcodelincuente, los vamos a capturar, los vamos a poner a disposición de la justicia, los vamos a encerrar, y esperamos que, cuando tengan celdas de aislamiento, nadie ose de ningún poder del Estado a cambiarlo a un estado, a un lugar más confortable para él". 

Cerró relevando que eso "también es objeto de la reforma constitucional, un cambio en el sistema penitenciario para que aquellos delincuentes que organicen este tipo de bandas criminales, tengan aislamiento total. Es inaceptable para nosotros, respetando, sí, la autoridad de los distintos jueces, que se pretenda cuestionar la autoridad de Gendarmería de Chile cuando quiere aislar, precisamente, a sujetos como este". 

"Esperamos que la justicia reflexione sobre esto y permita que Gendarmería realice bien su trabajo", remató.


Fuente: Emol.com

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PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST INICIA AGENDA EN MAGALLANES CON REUNIÓN JUNTO AL GABINETE REGIONAL

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