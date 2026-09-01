“JUGAR ES APRENDER PARA TODA LA VIDA”: FUNDACIÓN INTEGRA MAGALLANES DESTACA LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL APRENDIZAJE DE LA PRIMERA INFANCIA

​Durante agosto, Fundación Integra Magallanes conmemoró el Mes de la Niñez con diversas iniciativas y actividades en sus comunidades educativas que destacaron la importancia del juego en la primera infancia, bajo el lema “Jugar es aprender para toda la vida”, recordando que es un derecho fundamental y que cumple un rol clave en los procesos de aprendizaje de niñas y niños.



Para cerrar esta conmemoración, el sábado 29 de agosto la institución participó en la actividad organizada por Gobierno en Terreno y el IND en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, ofreciendo un espacio con diferentes zonas de juego, donde niñas y niños exploraron, compartieron, crearon e imaginaron en el mundo jurásico, la panadería y la granja, con la colaboración de los jardines infantiles Los Pioneros, Hitipan e Hipai Yefacel.



El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó que “el juego es una actividad natural para las niñas y niños, a través de la cual se expresan, exploran, se comunican y se relacionan con el mundo, favoreciendo múltiples oportunidades de aprendizaje, bienestar y desarrollo, generando habilidades y conocimientos que serán vitales a lo largo de toda su vida”.



En esta gran fiesta de la infancia, el jardín infantil Josefina Braun se sumó con una presentación artística que hizo bailar al público al ritmo de diferentes canciones con mensajes ambientalistas y antárticos.



Mientras que el mimo de Fundación Integra también hizo de las suyas, con una intervención por el recinto deportivo que invitó a los adultos a jugar al clásico cachipún, a las adivinanzas y a leer trabalenguas, sacando varias sonrisas y reacciones divertidas, confirmando que el juego es una actividad que produce goce y bienestar sin importar la edad.



