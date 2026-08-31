COMITÉ DE SEGURIDAD DEL CENTRO ACUSA FALTA DE RESPUESTAS DE AUTORIDADES Y ALERTA POR DETERIORO DE LA SEGURIDAD EN PUNTA ARENAS

Durante su participación en Buenos Días Región, Manuel Muñoz, integrante del Comité de Seguridad del Centro de Punta Arenas y de la Junta de Vecinos Muñoz Gamero, realizó un balance de las gestiones desarrolladas durante los últimos meses y manifestó su preocupación por lo que, a juicio de la organización, constituye una creciente sensación de inseguridad en el centro de la capital regional.

Uno de los principales puntos planteados estuvo relacionado con los controles policiales y las situaciones detectadas durante estos procedimientos. Muñoz valoró el trabajo realizado por las policías, pero sostuvo que existe preocupación respecto de lo que ocurre posteriormente con algunas de las personas detenidas o controladas.

“Los controles policiales tienen un aspecto muy positivo, pero que a la vez en la operación misma aparecen cosas que son más que preocupantes”, señaló.

En ese sentido, explicó que durante estos procedimientos se han detectado personas con órdenes judiciales pendientes, antecedentes policiales y casos de reincidencia, incluyendo conductores que son sorprendidos bajo los efectos del alcohol o drogas y sin documentación.

“En muchos tienen 11, 12 detenciones o controles que van a la justicia y siguen andando libres. Eso es una preocupación tremenda”, afirmó.

Para el dirigente vecinal, el problema no estaría necesariamente en la labor de las policías, sino en la falta de resultados posteriores. “Entendemos que los jueces actúan bajo la normativa, bajo la ley. La pregunta que nos hacemos desde hace mucho tiempo es: ¿cuál es la actitud de nuestros legisladores? ¿Cuáles son las modificaciones que se están trabajando hoy día, por ejemplo, en la Cámara?”, planteó.

Muñoz sostuvo que la preocupación por la reincidencia requiere una discusión de carácter nacional, particularmente respecto de las penas y las condiciones en que una persona vuelve a quedar en libertad después de reiterados procedimientos.

“Entendemos lo de los jueces, pero también hay rangos en que las penas debieran ser mayores cuando hay mucha reincidencia”, manifestó.



Críticas por falta de respuesta de la Delegación Presidencial



Otro de los aspectos centrales de la entrevista fue la relación entre el Comité de Seguridad del Centro y las autoridades regionales. Según relató Muñoz, el comité sostuvo una reunión el 14 de abril con la delegada presidencial y el seremi de Seguridad, instancia en la que entregaron una carta con una propuesta de trabajo.

Sin embargo, aseguró que durante los meses siguientes no recibieron una respuesta concreta.

“Lamentablemente está todo pendiente, pero más allá de estar pendiente hay que decirlo, porque una vez por todas tenemos que empezar como yo digo a mirarnos a la cara, a los ojos y decir las cosas, porque si no no vamos a encontrar soluciones. No solo está pendiente, sino que no hay voluntad”, sostuvo.

El dirigente relató además que, luego de la reunión de abril, lograron posteriormente coordinar un nuevo encuentro para el 24 de junio. De acuerdo con su versión, los representantes vecinales concurrieron a la cita, pero debieron retirarse una hora después debido a que la autoridad no llegó.

“Fuimos y no voy a hacer la correlación de los minutos, sino que a las 12 del día tuvimos que retirarnos porque no llegaron”, relató.

Según Muñoz, en aquella oportunidad se les habría señalado que se revisaría la agenda para posteriormente contactarlos, algo que —afirmó— no se habría concretado hasta ahora.

“Eso hasta el día de hoy no ocurre. Estamos hablando de meses”, enfatizó.

El integrante del comité también cuestionó una respuesta que, según relató, recibió al consultar por la carta presentada en abril: “Yo recibo 80.000 cartas”, habría señalado la autoridad.

“Obviamente que con esa respuesta nos retiramos y nos fuimos. Eso así es, ante tu pregunta, así declaro, así de dramático y así de respetuosa la autoridad con los vecinos”, expresó.

Ante esta situación, Muñoz explicó que el comité decidió recurrir a otras instancias y buscar apoyo político para lograr que sus inquietudes fueran consideradas.



Explotación sexual de menores: una de las principales preocupaciones



Durante la entrevista, el dirigente también puso especial énfasis en la problemática de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, materia que, aseguró, el comité viene abordando desde hace aproximadamente tres años.

Muñoz relató que fueron invitados a participar en una sesión de la Comisión de Seguridad del Senado, instancia en la que se abordaron, entre otros asuntos, la eventual formación de una escuela de Carabineros en la zona, el crimen organizado y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Sobre este último punto, manifestó especial preocupación por la situación de menores que se encuentran bajo protección estatal.

“Los niños vulnerados que están bajo el alero del Estado siguen siendo vulnerados porque el 60%, datos que se entregaron en la sesión, el 60% de la explotación sexual acá en Magallanes es de los niños que están en las residencias”, afirmó.

A juicio de Muñoz, se trata de una situación que requiere una respuesta prioritaria de las instituciones públicas.

“Es impresentable que estén bajo el alero del Estado y estén pasando por esto”, sostuvo.

El dirigente agregó que el problema no debe ser entendido solamente como una cuestión regional, sino como un delito que requiere atención a nivel nacional.

“Este es un delito. Ha aumentado en los últimos 3 años en 73%. Que la autoridad no importa el color político no le interesa a los niños. Pero para los discursos son el futuro de Chile”, cuestionó.

Por ello, afirmó que el Comité de Seguridad del Centro continuará insistiendo en este tema y buscando que las autoridades adopten medidas concretas.



Incivilidades y “anticultura vial”



Dentro de la propuesta presentada por los vecinos también se encuentra lo que Muñoz definió como una “anticultura vial”, asociada a conductas como conducir en estado de ebriedad, hacerlo sin documentación, la reincidencia y el incumplimiento de normas básicas de tránsito.

A ello sumó situaciones como vehículos estacionados sobre áreas verdes y veredas, el irrespeto de pasos peatonales y señalizaciones, además de la ocurrencia frecuente de accidentes de tránsito.

“Hoy día las veredas donde se puso pasto acá en el sector centro y en otras partes donde los privados ponen pasto, el estacionamiento sobre las veredas los tiene, vale nada, hecho pedazos. Al contrario, se ve feo. Y no hay ningún control sobre eso”, sostuvo.

Para el dirigente, estas situaciones también forman parte de la seguridad urbana y de la necesidad de recuperar espacios que pertenecen a la comunidad.



Preocupación por violencia y recuperación de espacios públicos



Muñoz también enumeró una serie de situaciones que, desde la perspectiva de los vecinos, reflejan un deterioro de la seguridad en determinados sectores del centro de Punta Arenas.

Mencionó agresiones, robos, presencia de armas blancas, locales comerciales afectados por hechos de violencia, funcionamiento de establecimientos clandestinos y problemas asociados a ruidos molestos.

“Es el escenario y sumémosle cierre del antiguo local comercial El Ahorro en Errázuriz con Chiloé porque el señor se cansó, se cansó de que haya un riesgo”, señaló.

También recordó situaciones relacionadas con agresiones a inspectores municipales, personas detenidas por portar armas blancas y denuncias realizadas por vecinos que, según afirmó, no habrían tenido resultados visibles.

“Yo digo, como sociedad en su conjunto, la ciudadanía está viendo todo, pero la gente que corresponde, la autoridad que tiene que determinar frente a las policías, ¿vamos a seguir justificando de que no hay policías?”, cuestionó.

En ese contexto, también criticó la percepción de una distribución insuficiente de los recursos policiales en determinadas circunstancias.

“Cuando hay un evento cívico vemos muchos Carabineros. Muchísimos Carabineros. Y eso es una contraposición. Cuando hay un choque de repente vemos cinco patrullas. Cuando hay un incendio vemos cinco patrullas”, sostuvo.



“Punta Arenas merece otra cosa”



El dirigente vecinal reconoció que el comité ha intentado mantener una relación institucional y respetuosa con las distintas autoridades, pero advirtió que la falta de resultados los está llevando a modificar su estrategia.

“Nosotros trabajamos cuatro años como se debe trabajar, con respeto y dentro de un contexto de una educación. Hoy día nos vamos a salir, no de esos términos, vamos a ir a lo público”, afirmó.

En esa línea, aseguró que el objetivo es visibilizar las problemáticas que afectan a los vecinos y exigir que las instituciones respondan.

“Vamos a levantar la voz de verdad, con respeto, guardando las proporciones de la comparación, pero les preocupa que se llegue a situaciones en donde se llegue a puntos muy tensos o a temas muy explosivos desde lo que es seguridad o delincuencia”, manifestó.

Muñoz también expresó preocupación por una eventual naturalización de hechos de violencia en el centro de la ciudad.

“No quiero ser alarmista, pero estamos en paz. Así que no solo nos preocupa, sino que tenemos temor de llegar a eso. Queremos trabajar lo bueno”, señaló.

Finalmente, sostuvo que el Comité de Seguridad del Centro continuará realizando gestiones y que, a partir de ahora, buscarán dejar registro formal de sus solicitudes y realizar seguimiento a cada una de ellas.

“Muchas reuniones, poco resultado. Entonces hoy día vamos a cambiar la dinámica, vamos a entregar cartas y le vamos a hacer seguimiento porque las reuniones son todas cordiales, todas las puertas abiertas, pero los resultados no nos acompañan”, concluyó.





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