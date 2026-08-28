SENADOR KUSANOVIC APUNTA AL CENTRALISMO Y EXIGE MAYOR INVERSIÓN PARA FORTALECER LA SOBERANÍA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el senador por la región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, realizó un análisis sobre la situación geopolítica del extremo sur del país, a propósito de las recientes declaraciones provenientes desde Argentina y de distintos episodios que, a su juicio, han vuelto a poner periódicamente a Magallanes y el Estrecho de Magallanes en el centro de la discusión internacional.

Para el parlamentario, más allá de episodios puntuales como el ocurrido en el sector del Hito 1, el problema de fondo estaría relacionado con la falta de una política sostenida de Chile para fortalecer su presencia en la zona austral.

“El problema que en los últimos 40 años, los últimos 35 años, Chile ha abandonado la soberanía en la región del sur”, afirmó Kusanovic durante la entrevista.

En esa línea, el senador sostuvo que distintas decisiones adoptadas durante las últimas décadas evidenciarían una falta de continuidad en materias estratégicas, mencionando entre otros aspectos la discusión sobre la plataforma continental, el parque marino de las islas Diego Ramírez y el Paso Drake, además de la situación de la Antártica.

“Son errores tras errores y tras errores, el mismo tema del abandono que hemos hecho de la Villa Las Estrellas, la única comuna que nos hemos elegido alcalde de la comuna antártica, se dejó abandonado la Villa Las Estrellas”, señaló.



Infraestructura y soberanía



Kusanovic puso especial énfasis en la necesidad de que el Estado avance en infraestructura habilitante para reforzar la presencia nacional en el extremo austral. Entre las obras que mencionó se encuentran proyectos aeroportuarios en la Antártica y en Puerto Williams.

“Nosotros necesitamos una pista de 2.300 metros en la Antártica pavimentada y con descongelamiento eléctrico, incluso deberíamos desarrollar la aproximación 3D. Necesitamos una pista de 3.000 metros en Puerto Williams”, planteó.

A juicio del parlamentario, el desarrollo de infraestructura no debe ser entendido solamente desde una perspectiva económica o de conectividad, sino también como una herramienta para ejercer soberanía.

“En Cabo de Hornos, en la Antártica faltan inversiones y hay una desidia del centralismo que nos ha dejado abandonado y esto es soberanía. La soberanía hay que habitar la soberanía, hay que vivirla”, manifestó.

El senador también comparó la evolución demográfica de los territorios chileno y argentino de Tierra del Fuego, señalando que existe una diferencia considerable en materia de población.

“A principios del siglo pasado, Ushuaia o la parte argentina de Tierra del Fuego tenía 3.000 habitantes y nosotros teníamos 7 mil, ahora ellos tienen 200 mil y nosotros tenemos 8 mil en Tierra del Fuego chilena. Entonces está claro que hay un abandono total de la soberanía”, sostuvo.



Críticas al centralismo



Consultado respecto de la posibilidad de que el actual Gobierno entregue nuevas señales hacia Magallanes a través de proyectos estratégicos, Kusanovic se mostró poco optimista y criticó el nivel de centralización de las decisiones.

“Yo creo que estamos viviendo otro gobierno centralista que está centralizado en Santiago”, afirmó.

El senador cuestionó además que autoridades regionales y representantes parlamentarios no sean considerados en algunas decisiones que afectan directamente al territorio.

“Acá a nadie le preguntaron incluso el nombramiento de la delegada presidencial. Acá no le preguntaron ni al diputado del sector ni al senador del sector. Entonces está claro que hay un tema de centralismo muy grande, que es lamentable porque es lo que vivimos siempre”, señaló.

Según Kusanovic, esta situación también se extiende a la política exterior y a la forma en que Chile enfrenta asuntos vinculados con el extremo austral.

“Yo creo que hay una falla muy grande que tiene la Cancillería de hace mucho tiempo y que no se ha cambiado”, sostuvo.



Estrecho de Magallanes y relación con las islas Malvinas



Durante la conversación también se abordó la eventual recuperación de vínculos comerciales con las islas Malvinas, frente a lo cual el senador manifestó que, a su juicio, dichos intercambios nunca debieron suspenderse.

“Esto nunca se debió haber cerrado, el comercio con la isla Malvinas. Digamos, eso siempre debió haberse mantenido en funcionamiento”, afirmó.

Kusanovic vinculó esta discusión con el ejercicio de la soberanía nacional y sostuvo que Chile debe adoptar sus propias decisiones respecto de su territorio y espacios marítimos.

“La verdad que acá ha habido otra pérdida de soberanía cuando tú te dejas influenciar por otros países en que no dejes entrar buques que vienen con bandera de otro país. Es un tema que tú estás perdiendo soberanía, tú tienes que liderar y decir el tema, no que te lo vengan a decir de afuera”, expresó.



Hidrógeno verde, salmonicultura y turismo



Respecto de las perspectivas de desarrollo económico regional, el senador manifestó cautela frente al futuro del hidrógeno verde y planteó que existen otras actividades que actualmente tienen mayor relevancia para la economía regional.

“Yo creo que difícil es el tema del hidrógeno verde. Son, como te dije una vez, una especulación tecnológica y cuál va a ser el combustible del futuro, pero compite con muchas otras cosas como la fusión nuclear”, indicó.

En contraste, destacó el peso que actualmente tienen la salmonicultura y el turismo.

“El tema es que lo más importante que tenemos hoy día es la salmonicultura, que hoy día hace el veintitanto por ciento del PIB, debería hacer el 70 si no le hubieran puesto problemas, y lo otro es el turismo que está alrededor del 16% del PIB”, sostuvo.

El parlamentario también cuestionó la fiscalización de determinadas actividades productivas y turísticas en la región, apuntando a situaciones que, según señaló, deberían recibir mayor control por parte de las instituciones públicas.

“Hay una desidia, lamentablemente incluso de las instituciones del Estado que son encargadas de fiscalizar. No se fiscaliza la pesca ilegal, no se fiscaliza el trabajo que hacen ilegalmente los cruceros de menos de 400 pasajeros. Incluso que de repente están avalados por la autoridad”, afirmó.



Seguridad: pide decisiones y cuestiona extensión de estados de excepción



Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la agenda de seguridad y la posibilidad de establecer nuevos estados de excepción o extender este tipo de medidas.

Kusanovic planteó que las políticas de seguridad deben analizarse considerando las particularidades de cada territorio, aunque sostuvo que Magallanes también enfrenta problemas vinculados a la delincuencia.

“El problema de seguridad que tenemos acá es el mismo problema que hay en el resto del país, acá hay una falla. Si hubiera cierto en grados mucho menor es porque nuestra condición de aislamiento nos protege un poco”, señaló.

El senador criticó además lo que calificó como una excesiva permisividad frente a personas con antecedentes delictuales.

“Acá hay un poco mano blanda. Obviamente faltan desarrollar más cárceles. Acá se detiene a alguien que tiene un montón de detenciones anteriores, el otro día queda libre, o sea, la puerta giratoria famosa sigue funcionando en todas partes”, manifestó.

Sin embargo, se mostró contrario a extender indefinidamente los estados de excepción debido a sus efectos sobre las libertades individuales.

“Horrible, pues, si los estados de excepción limitan las libertades de las personas y eso atenta contra la democracia”, afirmó.

En ese sentido, recordó que estas herramientas constitucionales están concebidas para períodos acotados.

“Por eso el estado de excepción es la Constitución, son por y hay que renovarlo cada 15 días y son por tiempos acotados estos, para solucionar el problema y usar todas las fuerzas del Estado para solucionar”, señaló.

Kusanovic agregó que, a su juicio, el Estado debe actuar con decisión frente a la delincuencia y no prolongar indefinidamente medidas excepcionales.

“Aquí hay que aplicar toda la fuerza del Estado y terminar con el problema”, sostuvo.



Ruta a Puerto Williams



En materia de infraestructura regional, el senador destacó las reuniones sostenidas con equipos del Ministerio de Obras Públicas para revisar distintos proyectos estratégicos de Magallanes.

Uno de los principales puntos mencionados fue el avance de la conectividad hacia Puerto Williams, iniciativa que Kusanovic considera estratégica desde el punto de vista territorial y geopolítico.

“Lo más importante acá que se va a acelerar la ruta hacia Puerto Williams”, afirmó.

El parlamentario planteó además que el proyecto debe ser entendido en una perspectiva más amplia, considerando la conexión hacia Puerto Toro.

“Para mí el camino a Puerto Williams, incluso el camino a Puerto Toro”, indicó.

Consultado por la posibilidad de que las dificultades presupuestarias derivadas de emergencias ocurridas en otras zonas del país puedan afectar la iniciativa, Kusanovic manifestó su confianza en que el proyecto mantendrá su financiamiento.

“Yo no creo que se baje, yo creo que este proyecto se tomó como un proyecto de Gobierno, por lo tanto yo creo que se le va a dar, se va a mantener la inversión”, sostuvo.

Y agregó: “Yo creo que se va a mantener porque es un tema geopolítico y estratégico, que es lo que estábamos hablando al principio. Si queremos hacer soberanía, pues terminemos ese camino por Dios”.



Reunión con Interior y preocupación por conducción regional



Finalmente, Kusanovic se refirió a la reunión que sostuvo junto al diputado Alejandro Riquelme con el ministro del Interior, instancia en la que, según explicó, abordaron distintas preocupaciones respecto del futuro de Magallanes.

“Estamos preocupados nosotros por el futuro de la región de Magallanes, estuvimos viendo todos los temas que acá no se sabe quién toma las decisiones, de dónde vienen las cosas, no se consulta a los parlamentarios del sector, entonces hay un desorden que hay que lograr ordenar y que se hagan las cosas bien”, señaló.

El senador también apuntó a una falta de coordinación política en el sector opositor regional.

“Yo creo que acá se ha perdido el hilo conductor de la región. Y se ha perdido la unidad de la derecha Magallanes. Yo creo que hoy día tenemos una derecha totalmente dividida, que es lo que yo siempre he tratado de ir en contra de eso”, afirmó.

Respecto del proceso de desalojo de una toma en Punta Arenas, Kusanovic señaló que las gestiones continúan y que se están buscando recursos adicionales para concretar las acciones pendientes.

“Vamos avanzando fuertemente. El otro día se hizo algo, pero fue el inicio y estamos consiguiendo ahí con el seremi de Vivienda unos recursos adicionales para poder financiar todo este desalojo”, indicó.

El senador aseguró que continuará respaldando las gestiones para acelerar el proceso, señalando: “Yo estoy apoyando fuertemente al seremi para lograr que esto se haga lo antes posible”.

La entrevista concluyó con un saludo de Kusanovic a los habitantes de la región, luego de abordar durante el espacio radial materias que, según su planteamiento, cruzan tanto la agenda regional como la discusión nacional: soberanía, infraestructura, conectividad, desarrollo productivo, seguridad y el nivel de centralización de las decisiones que afectan a Magallanes.





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