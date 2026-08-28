BUSES PARA EL TRANSPORTE URBANO DE NATALES LLEGARÁN ENTRE EL 30 Y 31 DE AGOSTO Y SERVICIO COMENZARÍA EN OCTUBRE

El secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones Allan Stowhas informó que la flota de 9 buses que integrará el sistema de transporte urbano de la comuna de Natales será embarcada en el transbordador de Navimag que zarpa a las 16 horas de este jueves 27 de agosto desde Puerto Montt con destino a Puerto Natales.



“Tras el desembarco en Última Esperanza, que se espera suceda entre el 30 y el 31 de agosto, los buses quedarán en un corral de Aduanas en la comuna de Natales. Luego, deberán pasar por trámites aduaneros hasta aproximadamente el 4 de septiembre”, señaló el seremitt, agregando que paralelamente se realizará la habilitación técnica de los vehículos, es decir, la instalación del sistema de pago electrónico, el GPS y se realizarán pruebas de posicionamiento para ver su correcto funcionamiento.



Dentro de los trámites que se deben realizar, también se considera la inscripción de los vehículos en el Registro Civil para la obtención de su Placa Patente Única y la obtención de certificaciones del Ministerio de Transportes, ya que deben ser inscritos en el registro de vehículos de transporte de pasajeros de la seremitt. Se estima que este proceso concluirá hasta el 12 de septiembre.



Desde el 14 y aproximadamente hasta al 17 de septiembre se realizará el reconocimiento de rutas y se dará comienzo a la marcha blanca en terreno que tendrá una duración cercana a los diez días, durante la segunda quincena del mes de septiembre. Solo después de completar bitácoras de mantenimiento y certificaciones se autorizará la subida del primer pasajero, prevista entre el 1 y el 4 de octubre, con el 1 de octubre como fecha más probable.



“El ministerio aún no ha definido la inauguración oficial del servicio, lo que se avisará oportunamente” indicó el seremi Stowhas.



