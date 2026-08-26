AQUACHILE DESTACA POTENCIAL DE MAGALLANES Y PIDE AL ESTADO UNA RUTA DE DESARROLLO PARA LA SALMONICULTURA

El secretario general de AquaChile, Álvaro Varela Walker, abordó en Polar Comunicaciones las condiciones productivas de Magallanes, la vinculación con las comunidades y los desafíos regulatorios que enfrenta la industria.

En el marco de una conversación sostenida esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el secretario general de AquaChile, Álvaro Varela Walker, destacó el potencial que presenta la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para el desarrollo de la salmonicultura, junto con abordar los desafíos que enfrenta el sector en materia de regulación, crecimiento, sustentabilidad y vinculación con el territorio.

Varela explicó que AquaChile mantiene una presencia relevante en distintas zonas del país, con operaciones en La Araucanía, Aysén y Magallanes, y que su modelo de trabajo busca mantener un vínculo permanente con las comunidades y los distintos actores de los territorios donde desarrolla sus actividades.

“Aquachile es una empresa, es el principal productor en número de salmones en Chile y el segundo a nivel mundial. Tenemos grandes compromisos y obligaciones, porque además exportamos a 63 países. En todos los continentes, lo que implica una tremenda tarea”, señaló.

El ejecutivo agregó que detrás de la actividad existe una cadena productiva amplia, que involucra a trabajadores, proveedores y distintas áreas vinculadas directamente con la producción y comercialización del salmón.

“Los que trabajamos en Aquachile somos alrededor de 6.000 o 6.500 personas y a eso se agrega un número de alrededor de 4.500 que trabaja con los proveedores”, sostuvo, enfatizando que esta realidad implica una responsabilidad con las regiones, las comunidades y quienes participan de la cadena productiva.

Magallanes y sus condiciones para la salmonicultura

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue el potencial específico de Magallanes para el cultivo del salmón. Varela destacó tanto las condiciones naturales como la disponibilidad de capital humano existente en la región.

“La región de Magallanes tiene muchas particularidades que hacen que la industria salmonera tenga un tremendo potencial y que tenga un tremendo desarrollo”, afirmó.

En ese sentido, mencionó las características de las aguas, las temperaturas, las mareas, las corrientes y la configuración de los fiordos como elementos que generan condiciones especialmente favorables para la actividad.

“Tenemos además las mejores condiciones en el país para el cultivo del salmón en el mar. Eso es claro y categórico”, afirmó el secretario general de AquaChile.

A su juicio, estas características permiten proyectar un escenario de crecimiento para la actividad en la región. “Factores como los que tú has señalado, temperatura del agua, mareas, corriente, fiordos, etcétera, son elementos absolutamente esenciales y que lo hace tal vez una de las mejores regiones a nivel mundial para el desarrollo y el cultivo del salmón”, expresó.

El ejecutivo también destacó el componente humano de la región, señalando que para el funcionamiento de la actividad no solamente son relevantes las condiciones naturales, sino también las capacidades de quienes trabajan en ella.

“Primero la gente, que es el primer requisito que necesitamos para operar. Tenemos gente de gran calidad, de gran condición”, manifestó.

Asimismo, destacó la relación que la empresa mantiene con comunidades indígenas y actores locales, incluyendo integrantes de comunidades kawésqar que participan como trabajadores, proveedores o mediante otras formas de vinculación.

Una cadena productiva que comienza en la reproducción y llega hasta los mercados internacionales

Durante la conversación, Varela también explicó la dimensión de la cadena productiva de AquaChile, destacando que la compañía participa en distintas etapas del proceso.

El ejecutivo detalló que la operación comienza con la reproducción y continúa con las pisciculturas, los centros de cultivo en el mar, las plantas de procesamiento y posteriormente la comercialización.

En Magallanes, señaló, AquaChile cuenta con una piscicultura en la comuna de Natales y con una planta de proceso, además de sus centros de cultivo marítimo.

A esta estructura se suma una planta de reproceso en Estados Unidos y una planta propia de fabricación de alimento para peces, elemento que calificó como fundamental para la calidad y salud de los salmones.

“La calidad del alimento es determinante en las condiciones de crecimiento, en las condiciones de salud de los salmones”, explicó.

De esta manera, la empresa busca mantener bajo su control distintas etapas de una cadena que conecta las operaciones productivas en el sur de Chile con los mercados internacionales.

Casa Abierta supera las 1.250 visitas

Otro de los aspectos destacados durante la entrevista fue la experiencia de Casa Abierta de AquaChile en Magallanes, iniciativa que busca acercar la actividad salmonera a la comunidad y entregar información directa respecto de los procesos productivos.

Varela indicó que durante 2025 la iniciativa recibió algo más de 1.000 visitantes y que durante este año la cifra ya supera las 1.250 personas.

“La experiencia de Casa Abierta ha superado con creces todo lo que nosotros nos imaginamos al momento de su creación, que es precisamente a comienzos del año 2025. Quien en ese entonces, el 2025, la visitaron un poco más de 1.000 personas. Hoy día, a esta altura del año, llevamos algo más de 1.250 personas”, señaló.

El objetivo, explicó, es que las personas puedan conocer directamente la actividad antes de formarse una opinión sobre ella.

“Para poder evaluar la actividad de la industria salmonera es muy importante conocerla. Somos una industria que no estamos en la gran capital, no estamos en Santiago, estamos alejados, estamos en el sur y en el extremo sur, por lo tanto, no tenemos necesariamente la repercusión nacional”, sostuvo.

La iniciativa ha recibido a escolares, juntas de vecinos, integrantes de instituciones como Carabineros y la Armada, además de turistas que llegan a la zona a través de los cruceros.

Según Varela, esta experiencia también busca generar un vínculo con los jóvenes y contribuir a que exista una mayor valoración de las oportunidades laborales y profesionales disponibles en el territorio.

Educación, capital humano y vinculación con Magallanes

En materia de educación y formación, el secretario general de AquaChile destacó distintas iniciativas desarrolladas en la región, incluyendo el trabajo con establecimientos educacionales y el convenio con la Universidad de Magallanes.

Explicó que este tipo de acuerdos permite que estudiantes puedan realizar prácticas en distintas instalaciones de la compañía, incluyendo plantas de proceso, pisciculturas y centros de cultivo.

“Eso permite hacer la práctica en distintas dependencias de Aquachile, ya sea en la planta de proceso, en la piscicultura o en los centros de cultivo. Y esas experiencias hemos visto son realmente únicas”, señaló.

A ello se suman actividades deportivas, iniciativas educativas y programas dirigidos a escolares, como parte de una estrategia de vinculación que, según planteó, busca ampliar el conocimiento sobre la industria y las oportunidades que existen en la región.

Crecer sin disminuir los estándares ambientales

Consultado por las perspectivas de la industria y las condiciones existentes para continuar creciendo, Varela sostuvo que AquaChile ha conseguido avanzar pese a las dificultades regulatorias y otros factores externos.

El ejecutivo puso especial énfasis en las mejoras internas que, según indicó, han permitido reducir los niveles de mortalidad y avanzar en materias sanitarias y ambientales.

“A pesar de esas dificultades, en Aquachile hemos logrado crecimiento. ¿Y cómo hemos logrado crecimiento? Haciéndolo mejor, y eso se nota, y eso se nota, por ejemplo, en los niveles de mortalidades”, afirmó.

En este punto, descartó que la posición de la empresa apunte a eliminar la regulación existente y planteó que el desafío consiste en contar con reglas claras y una regulación capaz de anticiparse a los cambios de la industria.

“No pedimos desregular. Somos una industria extraordinariamente regulada, está bien, pero lo que pedimos esencialmente al sector público y a quienes diseñan las políticas públicas es que conozcan nuestra actividad para tener claridad respecto de la proyección futura, establecer algunas e ir modificando algunas regulaciones actuales sin bajar los estándares sanitarios ni ambientales”, sostuvo.

De esta manera, vinculó la discusión sobre la denominada “permisología” con la necesidad de generar certezas para las inversiones y proyectos de largo plazo, manteniendo los estándares ambientales y sanitarios.

La mirada hacia Noruega y el rol del Estado

En la parte final de la conversación, Varela fue consultado por el escenario internacional y particularmente por Noruega, uno de los principales competidores de Chile en los mercados mundiales del salmón.

El secretario general de AquaChile valoró la competencia internacional, pero puso énfasis en el papel que, a su juicio, ha asumido el Estado noruego en la planificación de la actividad.

“En Noruega el Estado asumió un papel extraordinariamente relevante. Reunió a todos los que de alguna forma u otra se vinculan con la industria salmonera y fijó como Estado una ruta de crecimiento de la industria salmonera. Eso no lo tenemos acá”, afirmó.

A partir de esa experiencia, planteó que Chile podría avanzar hacia una estrategia similar que permita proyectar el futuro de la industria.

“Y si pudiésemos llegar a algo así en Chile sería súper potente, considerando lo que significa la industria”, señaló.

Varela sostuvo que la salmonicultura tiene además una dimensión que trasciende la actividad económica, debido al impacto que genera en los territorios donde está presente.

En el caso de Puerto Natales, puso como ejemplo el nivel de empleo y de actividad económica asociado a la industria.

“Pensemos que la industria salmonera se fuera de Natales, ¿qué sería de Natales? Los cientos de empleos, los ingresos que genera, la verdad es que cambiaría radicalmente las condiciones de vida de las personas”, afirmó.

Por ello, manifestó la intención de AquaChile de continuar y profundizar su presencia en la región, aunque insistió en la necesidad de contar con una visión de largo plazo.

“Queremos seguir. Queremos profundizar nuestra presencia, pero lo que nos falta es algo parecido a lo que hay en Noruega, que el Estado asuma un rol conductor de futuro en esta industria”, concluyó.

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