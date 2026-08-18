SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA POTENCIAL DE LA SALMONICULTURA PARA GENERAR EMPLEO Y DINAMIZAR LA ECONOMÍA DE MAGALLANES

​El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, visitó el centro de cultivo Punta Johnson de AquaChile, donde conoció las operaciones realizadas durante la etapa de engorda y el proceso previo al inicio de la cosecha. La jornada también contempló un recorrido por otro centro de cultivo y por la base terrestre de la compañía en Ladrilleros.



Tras el recorrido, la autoridad destacó la importancia de conocer directamente una de las actividades productivas presentes en la región y su aporte a la economía de Magallanes. “Estamos visitando uno de los centros de la empresa AquaChile. Estamos en el centro Punta Johnson, un centro que ya está en la última etapa de engorda, próximo a comenzar su cosecha, y quisimos venir a terreno a conocer la industria de la salmonicultura acá en Magallanes”, indicó el seremi Francisco Birke.



La autoridad añadió que se trata de “una industria que tiene mucho potencial de desarrollo y muchas ganas de seguir creciendo, generando empleo y moviendo la economía de la Región de Magallanes”.



Por su parte, Antonieta de la Barra, de Asuntos Públicos de AquaChile Magallanes, explicó que la actividad permitió mostrar tanto el funcionamiento de la empresa como su relación con el territorio. “Para nosotros es muy importante poder mostrar cómo son nuestros procesos productivos en Última Esperanza. Vinimos al centro Punta Johnson a ver cómo es la cosecha, que es ya la etapa final en el mar, y ahora seguimos con una visita a otro centro y a nuestra base en tierra en Ladrilleros”, señaló.



De la Barra agregó que “es muy importante poder mostrar cómo es el trabajo, cómo impulsa el desarrollo local, cómo nos vinculamos con el entorno y también con los distintos proveedores locales de la provincia”.



La visita permitió conocer en terreno el desarrollo de la actividad salmonicultora y su vinculación con los trabajadores y proveedores locales de la provincia de Última Esperanza.



