Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

18 de agosto de 2026

SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA POTENCIAL DE LA SALMONICULTURA PARA GENERAR EMPLEO Y DINAMIZAR LA ECONOMÍA DE MAGALLANES

La autoridad regional visitó el centro de cultivo Punta Johnson de AquaChile, en la provincia de Última Esperanza, para conocer en terreno el funcionamiento de esta actividad productiva.

visitacentrodecultivo

​El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, visitó el centro de cultivo Punta Johnson de AquaChile, donde conoció las operaciones realizadas durante la etapa de engorda y el proceso previo al inicio de la cosecha. La jornada también contempló un recorrido por otro centro de cultivo y por la base terrestre de la compañía en Ladrilleros.

 
Tras el recorrido, la autoridad destacó la importancia de conocer directamente una de las actividades productivas presentes en la región y su aporte a la economía de Magallanes. “Estamos visitando uno de los centros de la empresa AquaChile. Estamos en el centro Punta Johnson, un centro que ya está en la última etapa de engorda, próximo a comenzar su cosecha, y quisimos venir a terreno a conocer la industria de la salmonicultura acá en Magallanes”, indicó el seremi Francisco Birke.

 
La autoridad añadió que se trata de “una industria que tiene mucho potencial de desarrollo y muchas ganas de seguir creciendo, generando empleo y moviendo la economía de la Región de Magallanes”.

 
Por su parte, Antonieta de la Barra, de Asuntos Públicos de AquaChile Magallanes, explicó que la actividad permitió mostrar tanto el funcionamiento de la empresa como su relación con el territorio. “Para nosotros es muy importante poder mostrar cómo son nuestros procesos productivos en Última Esperanza. Vinimos al centro Punta Johnson a ver cómo es la cosecha, que es ya la etapa final en el mar, y ahora seguimos con una visita a otro centro y a nuestra base en tierra en Ladrilleros”, señaló.

 
De la Barra agregó que “es muy importante poder mostrar cómo es el trabajo, cómo impulsa el desarrollo local, cómo nos vinculamos con el entorno y también con los distintos proveedores locales de la provincia”.

 
La visita permitió conocer en terreno el desarrollo de la actividad salmonicultora y su vinculación con los trabajadores y proveedores locales de la provincia de Última Esperanza.

Foto Magallanes2

SUPEREDUC PARTICIPA EN JORNADA SOBRE NUEVA LEY DE CONVIVENCIA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SEA DE MAGALLANES ADMITE A TRÁMITE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ENAP PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA EN TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite el proyecto de US$ 5 millones para fracturar ocho pozos en el Multipozo Picuyo ZG-D e impulsar la extracción de gas no convencional.

El Servicio de Evaluación Ambiental acogió a trámite el proyecto de US$ 5 millones para fracturar ocho pozos en el Multipozo Picuyo ZG-D e impulsar la extracción de gas no convencional.

ENAP genérica
nuestrospodcast
NL trade mission Magallanes 3

DELEGACIÓN DE EMPRESAS DE PAÍSES BAJOS VISITARÁ MAGALLANES PARA FORTALECER LA COOPERACIÓN EN INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
visitacentrodecultivo

SEREMI DE ECONOMÍA DESTACA POTENCIAL DE LA SALMONICULTURA PARA GENERAR EMPLEO Y DINAMIZAR LA ECONOMÍA DE MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
BecasTICTdf

SEREMI DE EDUCACIÓN Y JUNAEB ENTREGARON COMPUTADORES DE BECA TIC 2026 EN TIERRA DEL FUEGO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | EL FUNDAMENTALISMO Y LA MANIPULACIÓN DE LA RELIGIÓN

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.