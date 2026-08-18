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18 de agosto de 2026

SUPEREDUC PARTICIPA EN JORNADA SOBRE NUEVA LEY DE CONVIVENCIA EN MAGALLANES

La actividad reunió a equipos directivos de establecimientos educacionales de la región para difundir los alcances de la Ley N°21.809, normativa que busca fortalecer la convivencia educativa y prevenir situaciones de violencia, acoso y discriminación en las comunidades escolares.

Foto Magallanes2

Con el objetivo de promover la difusión y apropiación de la Ley N°21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, el Comité del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) de Magallanes realizó una jornada dirigida a directores y equipos directivos de establecimientos educacionales de la región.

La actividad se desarrolló el 11 de agosto en el gimnasio de la Escuela Portugal, establecimiento dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, y contó con la participación de representantes de distintas instituciones del sector educación. La instancia fue organizada por el Comité SAC de Magallanes, en el marco de las orientaciones entregadas por la Subsecretaría de Educación.

Entre las autoridades asistentes estuvieron el seremi de Educación, José Raúl Alvarado Díaz; el subdirector (s) de Apoyo Técnico Pedagógico y encargado de Desarrollo Integral e Intersector del SLEP Magallanes, Sebastián Muñoz Avendaño; el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha; y el director provincial de Educación, entre otros representantes del ámbito educacional.

Durante la jornada se abordaron los principales contenidos de la Ley N°21.809, normativa que busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales, promoviendo entornos seguros, inclusivos y favorables para el aprendizaje y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

En representación de la Superintendencia de Educación, la directora regional de Magallanes, Mónica Miranda, expuso sobre los desafíos que implica la implementación de esta nueva normativa. Al respecto, señaló que “la implementación de la Ley 21.809 fortalece la institucionalidad porque promueve instancias de análisis y reflexión del propósito de la tarea de educar. Permitirá a los equipos directivos revisar sus instrumentos de gestión y sintonizarlos con las nuevas definiciones y contenidos que la ley exige”.

La directora regional agregó que “este proceso de adecuación abrirá espacios de diálogo y formación para los diferentes actores de la comunidad educativa con el fin de definir objetivos y estrategias que permitan asegurar ambientes seguros y propicios para los aprendizajes”. La actividad convocó a representantes de establecimientos de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, quienes pudieron conocer los alcances de la nueva legislación y compartir experiencias para su futura implementación en las comunidades educativas.

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