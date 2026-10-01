PDI PUNTA ARENAS CONCRETÓ EXPULSIÓN DE COLOMBIANO QUE INGRESÓ AL PAÍS POR UN PASO NO HABILITADO

En el marco del Plan de Control Migratorio, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas concretaron la expulsión administrativa de un ciudadano colombiano que se encontraba en la región de Magallanes.



El Subprefecto Danilo González, jefe de dicha unidad, indicó que “detectives materializaron la expulsión de un hombre de nacionalidad colombiana, de 37 años, quien mantenía esta medida vigente, dictada por el Servicio Nacional de Migraciones, tras haber ingresado al país por un paso no habilitado en la ciudad de Iquique durante el año 2024”.



La expulsión se concretó en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, en el que fueron expulsadas 40 personas de nacionalidad colombiana y peruana.





