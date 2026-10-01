DIRIGENTE DE INDAP EN MAGALLANES ADVIERTE SOBRE DESAFÍOS DEL AGRO Y EXIGE MAYOR PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

El rol fundamental del Estado en el desarrollo agrícola de Magallanes y las urgentes necesidades laborales de los trabajadores públicos fueron los ejes del reciente diálogo con Cristian Morales. El nuevo dirigente de la Asociación de Funcionarios de INDAP (ANFI) abordó estos temas en los estudios de Radio Polar, destacando que el apoyo estatal es vital en Punta Arenas y toda la región para garantizar el cultivo local ante adversas condiciones climáticas.

Durante su participación en el programa La voz de la ANEF, Morales subrayó la labor esencial y muchas veces invisible que realizan los profesionales de su servicio en el campo. Según explicó, el trabajo de INDAP permite a los pequeños agricultores acceder a infraestructura fundamental, como invernaderos y sistemas de cosecha de agua, inversiones que serían inviables de forma particular en esta apartada zona del país.

Asimismo, el representante gremial expresó su profunda preocupación frente a eventuales recortes en el presupuesto nacional, advirtiendo que una disminución de recursos afectaría directamente los programas sociales. En la entrevista transmitida a través de las diversas plataformas de Polar Comunicaciones, también alertó sobre la inestabilidad que sufren los trabajadores a contrata cada mes de noviembre y la falta de una carrera funcionaria efectiva en el sistema.

Finalmente, en el espacio La voz de la ANEF se analizó la preocupante situación de seguridad que enfrentan los empleados fiscales, tras la reciente y grave agresión sufrida por una monitora de reinserción social. Ante este complejo escenario, Morales hizo un urgente llamado a establecer protocolos rígidos de resguardo, enfatizando que defender la función pública equivale a proteger el bienestar de toda la región de Magallanes.



