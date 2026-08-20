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20 de agosto de 2026

ANEF MAGALLANES INAUGURARÁ SUS TERCERAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS CON 30 SERVICIOS PÚBLICOS PARTICIPANTES

​La Voz de la ANEF en Magallanes

jessica segovia

En una nueva edición de La Voz de la ANEF en Magallanes, conducida por Evelyn Córdova, el primer bloque estuvo dedicado a la presentación de las Terceras Olimpiadas Deportivas ANEF Magallanes 2026, que serán inauguradas este domingo 23 de agosto, a las 10:00 horas, en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas.

En el programa participaron Jessica Segovia, funcionaria del IND y exdirigente de ASOFIND, e Ignacio Avillo, funcionario del IND y administrador del Gimnasio Fiscal y la piscina, quienes destacaron el crecimiento que ha tenido esta iniciativa desde su primera versión hasta convertirse en una actividad esperada por funcionarias y funcionarios públicos de la región.

Según detalló Evely Córdoba, este año participarán 30 servicios públicos, entre ellos CONAF, INDAP, SAG, Subsecretaría de Ciencia, INACH, Gobierno Regional, Servicio de Salud Magallanes, Reinserción Social Juvenil, SLEP, Minvu, Serviu, Servicio de Impuestos Internos, IND, Sernapesca, Vialidad, MOP, DGAC, PDI, Carabineros de Chile, Registro Civil, Fonasa, Tesorería, INE, Secreduc, Aduana, Gendarmería, Poder Judicial, Servicio de Mejor Niñez, Ejército de Chile, ISVAP e Indespa.

Las disciplinas consideradas son futsal femenino y masculino, básquetbol femenino y masculino, voleibol mixto, tenis de mesa y natación por equipos. La competencia se extenderá durante agosto, septiembre y octubre, con finales y premiación programadas para el 7 de noviembre.

Durante la conversación, Segovia destacó que el objetivo central de las olimpiadas es fortalecer el compañerismo, el trabajo en equipo y la vida saludable entre funcionarias y funcionarios públicos, involucrando también a sus familias y compañeros de trabajo en jornadas de apoyo y recreación.

Por su parte, Ignacio Avillo valoró la fuerza que ha tomado la actividad dentro de los servicios, señalando que en el IND se han organizado incluso con poleras institucionales para defender el tricampeonato en voleibol mixto. También abordó la necesidad de contar con más infraestructura deportiva cerrada en la región, considerando las condiciones climáticas de Magallanes.

Evelyn Córdova recordó que todo lo recaudado durante las olimpiadas irá en directo apoyo a las Jornadas por la Rehabilitación, reforzando el sentido solidario de esta fiesta deportiva. Además, destacó el patrocinio del IND y el respaldo de su director regional, Héctor Serka, para facilitar espacios deportivos.

Finalmente, la presidenta regional de ANEF Magallanes reiteró la importancia de recuperar un gimnasio propio para la ANEF, actualmente en evaluación por parte del Consejo Regional, señalando que este tipo de actividades evidencia la necesidad de contar con un espacio permanente para el deporte, la recreación y la vida comunitaria de las y los trabajadores públicos.


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