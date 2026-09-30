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30 de septiembre de 2026

SEREMI DEL TRABAJO DESTACA APORTE DEL POLICLÍNICO IST EN ZONA AUSTRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE TRABAJADORES Y VISITANTES

Un dato importante es que el policlínico funciona, además, como un vacunatorio gratuito y alternativo, para quienes lo requieran.

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​Una visita al policlínico del IST Punta Arenas, ubicado en Zona Austral, realizó el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, instancia en la que destacó el aporte que esta infraestructura representa para la atención de trabajadores y trabajadoras del recinto, así como para las personas que diariamente concurren al centro comercial regional.

 
El espacio, fruto de una alianza entre el IST y Sociedad de Rentas Inmobiliarias, administradora de Zona Austral, permite contar con atención de salud y una respuesta más oportuna frente a accidentes u otras situaciones que puedan afectar a trabajadores durante su jornada laboral o a visitantes que requieran asistencia mientras se encuentran en el recinto.
Durante el recorrido, la autoridad laboral conoció el funcionamiento del policlínico y conversó con los profesionales y técnicos que allí se desempeñan, destacando especialmente su contribución a la prevención de riesgos laborales y a una atención cercana y expedita.

 
“Para nosotros, como Ministerio del Trabajo, este tipo de iniciativas son esenciales. Contar con un policlínico en un recinto de estas características permite atender tanto a trabajadores como a visitantes ante accidentes o situaciones de salud, y también contribuye a descongestionar otros sistemas de atención. Es un muy buen ejemplo del círculo virtuoso que puede generarse entre lo público y lo privado cuando hay buenas intenciones”, señaló el seremi.

 
El recinto comercial concentra un importante flujo de personas y trabajadores. De acuerdo con lo señalado durante la visita, Zona Austral recibe en promedio cerca de 28 mil visitas diarias, mientras que alrededor de 2.800 trabajadores desarrollan sus labores permanentemente al interior del recinto, lo que da cuenta del alcance que puede tener una infraestructura de atención de estas características.

 
Desde la administración de Zona Austral, valoraron especialmente la alianza desarrollada con el IST, destacando que el policlínico se suma a otras acciones preventivas que se han impulsado en el recinto.

 
“El policlínico es un aporte a la comunidad toda y refuerza el compromiso de Zona Austral. Tenemos un flujo importante de personas y cerca de 2.800 trabajadores que están permanentemente en el recinto, por lo que contar con este servicio es muy relevante”, sostuvo Jorge Tafra, subgerente comercial de Sociedad de Rentas Inmobiliarias.

 
Para las empresas que desarrollan sus actividades en el recinto y su entorno, contar con atención cercana también constituye una herramienta concreta frente a eventuales accidentes laborales.

 
“Para nosotros, es fundamental contar con un lugar como este. Permite una primera atención expedita y de excelente calidad para nuestros colaboradores en caso de un accidente, con la tranquilidad de que podrán recibir atención de manera inmediata”, señaló Jaime Necochea, gerente general de Frigorífico Simunovic.

 
Por su parte, desde el IST destacaron que esta iniciativa es parte de un proceso de colaboración que se viene desarrollando desde hace varios años con Zona Austral y que se ha traducido en distintas acciones de prevención, como campañas de vacunación.

 
“Esta alianza nos ha permitido avanzar en un trabajo colaborativo y comunitario. Hoy podemos ampliar los servicios que ofrecemos en Zona Austral, pasando de la vacunación a contar también con atención de salud médica, permitiendo que trabajadores de distintas empresas puedan acceder a este recinto”, explicó Pamela Muñoz, gerenta regional del IST.

 
De esta manera, la visita permitió relevar el valor de una infraestructura que, además de entregar una respuesta más cercana frente a eventuales accidentes laborales, fortalece las acciones preventivas y amplía las alternativas de atención disponibles para trabajadores, trabajadoras y la comunidad que diariamente utiliza este importante espacio de la región.

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