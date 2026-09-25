SEREMIS DE MINERÍA Y ENERGÍA EXPLORAN CON EMPRESA ARGENTINA YCRT OPORTUNIDADES DE SUMINISTRO ENERGÉTICO Y EXPORTACIÓN DE CARBÓN

​Avanzar en oportunidades concretas de integración energética, minera y logística entre el sur de Chile y Argentina fue el objetivo de la reunión sostenida en Punta Arenas por el Seremi de Minería, Óscar Basualdo; el Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto; y el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Gordillo, junto a representantes técnicos de la empresa estatal argentina.



El encuentro abordó dos líneas de trabajo: evaluar la posibilidad de vincular la capacidad de generación energética de YCRT con Puerto Natales, retomando una experiencia de cooperación con antecedentes históricos entre Río Turbio y la capital de la Provincia de Última Esperanza; y explorar una alternativa logística para que el carbón producido por YCRT acceda a mercados del Pacífico mediante infraestructura portuaria de Magallanes.



Ambas alternativas deberán ser analizadas desde el punto de vista técnico, comercial, financiero y regulatorio. YCRT cuenta con infraestructura de generación y trabaja en iniciativas para recuperar y ampliar su capacidad operacional, informando durante septiembre avances en su producción e infraestructura. En materia comercial, la empresa ha avanzado en 2026 en nuevos acuerdos internacionales, entre ellos un contrato por 210 mil toneladas concretado en julio, como parte de su proceso de reactivación.



Actualmente, YCRT articula su cadena productiva con infraestructura ferroviaria y portuaria en Punta Loyola, en el Atlántico, por lo que una eventual salida hacia el Pacífico requeriría analizar condiciones de operación, costos, capacidad y factibilidad logística.



El Seremi de Minería, Óscar Basualdo, destacó que el encuentro permite avanzar desde el diálogo hacia oportunidades concretas de cooperación entre territorios vecinos. "Estamos retomando una agenda de integración que tiene sentido para Magallanes y para Santa Cruz. Aquí no se trata solamente de conversar, sino de identificar oportunidades concretas que puedan generar actividad económica, fortalecer nuestra infraestructura y abrir nuevos mercados. El acceso al Pacífico a través de Magallanes puede ser una alternativa interesante para la producción de YCRT, y por eso corresponde evaluar técnicamente la factibilidad logística y portuaria de esta iniciativa, avanzando con seriedad y responsabilidad", afirmó el seremi.



Por su parte, el Seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, señaló que cualquier alternativa de suministro deberá someterse a una evaluación técnica que determine su viabilidad. "Queremos conocer en detalle cuál es la capacidad energética disponible, cuáles son las condiciones de generación y qué alternativas existen para vincular esa capacidad con las necesidades de Puerto Natales. Es una conversación que recién comienza, pero que resulta relevante cuando estamos buscando soluciones concretas y una matriz energética más robusta para la Provincia de Última Esperanza", indicó Pinto.



El Seremi de Gobierno, Ángel Roa, valoró la instancia como parte de una agenda regional que busca aprovechar la posición estratégica de Magallanes. "Magallanes tiene una condición estratégica única: somos la puerta de entrada y salida entre dos países y tenemos que aprovechar esa ubicación para generar oportunidades concretas para nuestra región. La integración con Argentina no puede quedarse solamente en los discursos; tiene que traducirse en proyectos, inversión, conectividad, energía y nuevas oportunidades. Esta reunión es una señal de que estamos trabajando para que Magallanes tenga un rol activo en esa integración y para que las soluciones tengan un impacto real en nuestras comunidades", sostuvo Roa.



Desde YCRT también se destacó la importancia de profundizar el intercambio con Magallanes. La empresa desarrolla un proceso de reactivación que considera producción de carbón, generación eléctrica y fortalecimiento logístico, y en septiembre recibió una delegación chilena interesada en conocer sus procesos productivos y proyectos. Como siguiente paso, los equipos técnicos de Chile y Argentina continuarán evaluando la viabilidad de ambas líneas de trabajo, contemplándose además una visita de autoridades chilenas a las instalaciones de YCRT en Río Turbio.



De esta manera, la Región de Magallanes busca seguir fortaleciendo su rol como plataforma de integración en el extremo sur, generando vínculos de cooperación con Argentina en materia de energía, minería, infraestructura y desarrollo productivo.

