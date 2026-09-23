SLEP MAGALLANES CONCLUYÓ CON ÉXITO LA MODERNIZACIÓN DE LA RED WIFI DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL LEÓN HUMBERTO SEGUEL

​La Unidad de Tecnologías y Transformación Digital del Servicio Local de Educación Pública Magallanes finalizó exitosamente las obras de adecuación y modernización de la infraestructura de red en el Centro de Capacitación Laboral León Humberto Seguel (CCL).



El proyecto tuvo como propósito dotar al establecimiento de una conectividad segura, estable y de alta velocidad. Entre las principales obras ejecutadas destacan la reubicación estratégica del rack principal de comunicaciones desde el segundo piso al primer piso para equilibrar las distancias de cableado, la instalación de canalización metálica industrial EMT de acero galvanizado y el tendido de cableado estructurado categoría 6, garantizando enlaces a 1000 Mbps (1 Gbps).



El despliegue inalámbrico incluyó seis Access Points Wi-Fi 6 de alta capacidad sincronizados en la nube. La red se integró a un enlace de fibra óptica de alta capacidad e incorporó tecnología de itinerancia rápida asegurando una navegación continua y sin interrupciones al desplazarse por el edificio.



Esta modernización beneficia directamente a estudiantes, docentes y funcionarios del establecimiento proporcionándoles una red robusta, adaptada a las necesidades pedagógicas y administrativas actuales. La cobertura alcanza zonas clave como talleres de carpintería, fonoaudiología, salas de clases, comedor, salas de profesores, patios cubiertos y el gimnasio/sala de uso múltiple.



La directora del CCL, Paola Yáñez Guerra, indicó que “para nuestro establecimiento es un avance significativo en lo que se refiere a conexión de red debido a que anteriormente no contábamos con una red tan amplia y que tuviera tan buena factibilidad para la conexión de los equipos y en salas de clase. Así que estamos contentos y agradecemos al Servicio por habernos dado la oportunidad de tener una mejora en nuestra infraestructura de red y que permita también a los docentes poder trabajar de una manera más constante y con los recursos óptimos para la utilización de TICS”.



Un factor destacado de la iniciativa fue la optimización del presupuesto. Una cotización externa previa para un trabajo equivalente alcanzaba los $4.165.000. Sin embargo, la ejecución fue asumida directamente por el equipo técnico de la Unidad de Tecnologías del SLEP Magallanes, requiriendo un gasto en materiales de sólo $593.632. Esto significó un ahorro de $3.571.368 para el Servicio Local (cerca del 86% del valor cotizado externamente).

