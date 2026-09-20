SNA ALERTA POR COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA DE CHILE FRENTE AL AVANCE DE PERÚ

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, advirtió sobre la pérdida de competitividad de la agricultura chilena frente al avance de países como Perú, Paraguay y Argentina. Según planteó, el aumento de los costos de fertilizantes, energía y mano de obra ha encarecido la producción nacional.

Walker puso como ejemplo a Perú, que durante los últimos años ha incrementado sus exportaciones agrícolas, especialmente en productos como paltas, uvas y arándanos. De acuerdo con cifras citadas en el reporte, las agroexportaciones peruanas alcanzaron los US$6.840 millones entre enero y julio de 2026, un 2,5% más que en el mismo período del año anterior.

El dirigente de la SNA también destacó políticas aplicadas en Perú relacionadas con tributación e infraestructura de riego. A su juicio, estas medidas han entregado condiciones para el desarrollo de proyectos agrícolas y exportadores, mientras que en Chile algunos procesos legislativos han tomado más tiempo.

Entre enero y julio, las exportaciones agrícolas no tradicionales de Perú alcanzaron los US$6.305 millones, con las paltas, uvas frescas y arándanos entre los principales productos enviados al exterior. El Banco Central de Reserva del Perú también mantiene registros específicos sobre la evolución de sus exportaciones agropecuarias y de productos como arándanos, uvas y paltas.

Frente a este escenario, Walker planteó la necesidad de reducir las brechas de competitividad y generar mejores condiciones para la actividad agrícola chilena. Sus declaraciones se dieron en el marco de una entrevista con Agenda Agrícola, donde abordó el escenario del sector y la evolución de las exportaciones agrícolas en la región.