ESTUDIO ANALIZA EL IMPACTO DE INCORPORAR HIDRÓGENO VERDE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó el estudio “Impacto técnico-económico de la producción e inyección de mezcla de hidrógeno verde en las redes de distribución de gas natural de las empresas concesionarias de distribución de gas sujetas a chequeo de rentabilidad”, cuyo objetivo fue evaluar la factibilidad técnica y económica de incorporar hidrógeno verde en las redes de distribución de gas natural del país.

La iniciativa se desarrolló en el contexto de análisis y monitoreo del sector energético, con el propósito de contar con información actualizada sobre tecnologías emergentes y su potencial aplicación en el sistema energético nacional. Este informe, aporta a la discusión relativa a los compromisos asumidos por Chile en materia de descarbonización y carbono neutralidad, así como del impulso al desarrollo del hidrógeno verde como una de las tecnologías llamadas a desempeñar un rol relevante en la transición energética. Entre las aplicaciones estudiadas se encuentra la inyección de hidrógeno en redes de gas natural, práctica conocida como “Blending”, que ha sido considerada tanto en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde como en instrumentos sectoriales de mitigación del cambio climático.

El estudio, desarrollado por GAMMA durante 2023, cuyas conclusiones y recomendaciones presentadas son de exclusiva responsabilidad del consultor, examinó el estado del arte de las tecnologías requeridas para la producción e inyección de hidrógeno, así como las experiencias internacionales vinculadas al uso de combustibles carbono neutrales. Asimismo, analizó aspectos regulatorios y de seguridad asociados a una eventual implementación de esta alternativa en Chile.

Como parte de la investigación, se determinaron los niveles de demanda de hidrógeno para distintas zonas de concesión de distribución de gas, considerando variables como ubicación geográfica, consumo energético y costos eléctricos. Sobre esa base, se diseñaron propuestas de infraestructura para la producción de hidrógeno, incluyendo estimaciones de inversiones, costos operacionales e indicadores económicos como el costo nivelado de la energía (LCOE) y el costo nivelado del hidrógeno (LCOH).

Adicionalmente, el informe evaluó los efectos de la inyección de mezclas de gas natural e hidrógeno sobre la rentabilidad de las empresas concesionarias de distribución de gas y estimó los ingresos requeridos para mantener los niveles de rentabilidad establecidos por la normativa vigente. También comparó los potenciales precios de suministro de estas mezclas con otras alternativas energéticas disponibles para los usuarios finales.

Entre sus conclusiones, el estudio identifica oportunidades y desafíos para el desarrollo de esta tecnología en el país y entrega recomendaciones orientadas a facilitar una eventual incorporación del hidrógeno verde en las redes de distribución de gas natural.

El estudio completo se encuentra disponible para consulta y descarga:

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2026/09/Informe-Final-Evaluacion-Tecnica-y-Economica-Blending-GN-H2-en-redes-de-distribucion-pag-web-CNE.pdf