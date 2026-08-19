MARTÍN ANDRADE DE CORPORACIÓN CIUDADES DESTACA A MAGALLANES COMO REFERENTE NACIONAL EN PLANIFICACIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS

Magallanes aparece como la única región de Chile donde la totalidad de sus comunas cuenta con planes comunales de reducción del riesgo de desastres aprobados mediante decreto alcaldicio, según un levantamiento realizado por Corporación Ciudades a partir de información solicitada al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El antecedente fue abordado esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde su director ejecutivo, Martín Andrade, destacó el resultado regional y explicó la importancia que tienen estos instrumentos para preparar a los municipios frente a emergencias y eventos asociados al cambio climático.

“Siempre estamos mirando el vaso medio lleno, lo que nos falta, los incumplimientos, muchas veces las cosas buenas no son noticias y una cosa buena como esta, justamente en un país como Chile que es tan vulnerable frente al cambio climático”, señaló Andrade durante la entrevista.

El director de Corporación Ciudades explicó que el levantamiento buscó conocer el nivel de cumplimiento de una obligación que considera fundamental para la capacidad de respuesta de los municipios. Estos planes permiten establecer mecanismos de coordinación, responsabilidades y roles ante una emergencia, además de identificar capacidades disponibles y vulnerabilidades existentes en cada territorio.

“Son instrumentos que pueden que definen los Marcos de coordinación frente a las emergencias, definen responsabilidades roles. Crean inventarios de capacidad de respuesta definen un cierto diagnóstico, vulnerabilidades, en fin, elementos que son fundamentales para que luego los equipos de emergencia puedan frente a este tipo de situaciones puedan operar de buena forma”, detalló.

Una diferencia que posiciona a Magallanes

De acuerdo con el análisis presentado por Corporación Ciudades, alrededor de un 37% de las comunas del país todavía no cuenta con este tipo de instrumento en la condición requerida. Andrade indicó, además, que existen distintos niveles de avance entre aquellas municipalidades que sí han iniciado procesos, pero que un número importante aún permanece rezagado.

“De hecho, nosotros hemos identificado según la información que nos llegó Senapred que en algunos casos hay más de 70 municipios que ni siquiera han iniciado el proceso de revisión con Senapred y en esos casos son los más preocupantes”, afirmó.

A juicio del director ejecutivo de la organización, la situación resulta especialmente relevante considerando que la obligación de contar con estos instrumentos comenzó a tomar forma con la institucionalidad creada en 2021, por lo que ya han transcurrido varios años para que los municipios avancen en su elaboración y aprobación.

En contraste, Magallanes presenta un escenario favorable, ya que sus diez comunas cuentan con planes aprobados. Para Andrade, esto demuestra que, aun considerando las diferencias de capacidades técnicas y administrativas entre municipios, es posible avanzar cuando la gestión de riesgos se instala como una prioridad.

“Lo que uno ve aquí en Magallanes es que esto es posible y es posible en la medida que entendamos que estos son elementos que son prioritarios”, sostuvo.

Una herramienta que debe mantenerse actualizada

Andrade también puso énfasis en que estos planes no deberían ser entendidos como documentos estáticos que se elaboran una sola vez, sino como instrumentos que deben ser revisados y actualizados de acuerdo con los aprendizajes y las nuevas condiciones de cada territorio.

Según explicó, se espera que los planes sean renovados periódicamente y que, además, puedan actualizarse considerando las experiencias adquiridas durante las emergencias y los cambios en las capacidades de respuesta.

“Hay que entenderlo, así como los planes reguladores, más que como un proceso cerrado, entenderlo más bien como una especie como de formato de trabajo en conjunto con los equipos de emergencia”, planteó.

Para graficar la relevancia de contar con información territorial actualizada, el director de Corporación Ciudades recurrió a una comparación con una vivienda.

“Yo siempre lo llevo como al ejemplo de una casa, es como si un municipio con una casa y nuestra casa nunca hubiese sido validado. Senapred no tuviera información sobre nuestra casa, no supiera dónde están los extintores, no supiera si hay grupos vulnerables, dónde están, no supiera la materialidad de la casa, no supiera si en el fondo hay algún vecino o alguna industria cerca de nuestra casa, que podría ser, digamos, riesgoso”, explicó.

En ese sentido, remarcó que disponer de información sobre las características de cada territorio permite mejorar la capacidad de reacción de los organismos encargados de enfrentar una emergencia.

El desafío de adaptar las ciudades a nuevos riesgos

Durante la conversación, el director de Corporación Ciudades también abordó los desafíos que enfrenta Chile en materia de planificación territorial, especialmente ante fenómenos climáticos extremos que durante los últimos años han adquirido mayor frecuencia y severidad.

Andrade sostuvo que el país ha desarrollado importantes capacidades en materias como terremotos y tsunamis, pero que todavía existen brechas frente a incendios forestales, remociones en masa, inundaciones y otros eventos vinculados a condiciones climáticas extremas.

“Chile ha madurado muchísimo en el punto de vista legislativo, normativo, capacidad de respuesta en fenómenos como en los bueno terremoto hoy día teniendo estándares probablemente los mejores estándares internacionales asociados justamente a normativa sísmica y también de resguardo en algunas zonas, también del punto de vista de los tsunamis con señalización. Pero efectivamente, en estos eventos climatológicos extremos que hemos visto tanto como incendios, como también en estos casos de remoción en masa, sin duda que son elementos que Chile se ha ido quedando atrás”, afirmó.

En esta línea, cuestionó que los instrumentos de planificación urbana todavía presenten limitaciones para incorporar adecuadamente algunos de estos riesgos, particularmente los incendios forestales.

“En el caso de los incendios, piensa tú, que ni siquiera hoy día la ley de urbanismo, construcción o la ordenanza del urbanismo menciona ni siquiera dentro de sus elementos, la palabra incendio”, señaló.

Para Andrade, una de las tareas pendientes consiste en avanzar hacia una planificación urbana capaz de anticiparse a los riesgos y evitar que el crecimiento de las ciudades se produzca hacia sectores que presentan mayores niveles de vulnerabilidad.

Punta Arenas y el desafío de la planificación

La entrevista también permitió abordar el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas, materia que ha sido discutida en distintos espacios durante las últimas semanas.

Andrade recordó que Corporación Ciudades intentó anteriormente apoyar el proceso, particularmente en lo relacionado con la participación ciudadana, aunque las conversaciones no prosperaron.

“Mucha gente que se le invita a participar o que incluso participa muchas veces no sabe bien en qué está participando y cuál podría ser la diferencia en su participación con respecto al trabajo que se haga en la realidad de los planes reguladores, es bien desafiante”, manifestó.

El director ejecutivo de la organización señaló que los tiempos de elaboración y tramitación de los planes reguladores constituyen uno de los principales problemas de la planificación territorial chilena. Según indicó, existen procesos que pueden extenderse durante varios años, llegando en determinados casos a una década.

“Hay casos muy contados que son procesos que pueden durar 3 años. Hay algunos casos que duran 7 años. Sobre la tramitación, o sea, hay veces que finalmente desde que se inicia el proceso hasta que finalmente se culmina por distintas razones, objeciones, alegatos, qué sé yo, en Contraloría pueden tomar 10 años, o sea, procesos que duran tanto que efectivamente, una vez que ya están validados de alguna forma ya están como obsoletos”, sostuvo.

A su juicio, el desafío consiste en agilizar estos procesos sin sacrificar la calidad técnica ni la participación, avanzando hacia instrumentos que puedan actualizarse de manera más dinámica.

“Hay una efectivamente una necesidad de agilizar, no perdiendo vista lo importante de tomarse su tiempo, de entender bien, de tener buenos argumentos, pero por otro lado, también de poder agilizar y facilitar ciertos procesos”, planteó.

Riesgo de incendios y crecimiento urbano en Punta Arenas

Respecto de Punta Arenas, Andrade manifestó especial preocupación por la relación entre el crecimiento urbano y las zonas boscosas, considerando además las condiciones de viento existentes en la capital regional.

“En el caso de Punta Arenas, al menos en las discusiones en su minuto, 1 puede haber y sabemos, hay todo un lamentablemente un crecimiento en la ciudad que ha sido inorgánico hacia las zonas boscosas, que además coincide al pleno en los estudios de viento que nosotros hemos tenido acceso. Es que el viento generalmente corre desde esas zonas boscosas hacia la ciudad y lamentablemente ha ido creciendo hacia esos lugares sin la debida planificación y gestión urbana”, afirmó.

El ejecutivo agregó que también existen aspectos de infraestructura y conectividad que pueden resultar determinantes frente a una emergencia, mencionando problemas como accesos deficientes y la ausencia de elementos necesarios para facilitar la labor de los equipos de emergencia.

“Hay caminos ahí, muchas conexiones, hay de personas que no tienen un buen acceso y que podría marcar toda la diferencia frente a una emergencia. No cuentan en algunos casos con grifo, o sea con ciertos elementos que son fundamentales para que los equipos de emergencia puedan funcionar”, indicó.

Por ello, planteó que el nuevo Plan Regulador Comunal de Punta Arenas debe considerar la seguridad de la población como uno de sus objetivos centrales.

“Más que no solamente un plan regulador, tiene que definir zonas, definir altura, sino que también debe entender que su rol, junto con entregar calidad de vida, debe proteger a las personas”, enfatizó.

Corporación Ciudades

Durante la entrevista, Andrade también explicó que Corporación Ciudades nació en 2019 a partir de una alianza entre la Cámara Chilena de la Construcción, Techo y la Pontificia Universidad Católica, con el propósito de promover la colaboración público-privada en materia de planificación y gestión urbana.

La organización ha desarrollado distintos trabajos en ciudades del país, entre ellos Punta Arenas, donde impulsó los denominados “Acuerdos de Ciudad”, concebidos como hojas de ruta para promover la colaboración entre actores públicos y privados y establecer proyectos de largo plazo.

“Nace también con la necesidad de entender de que es muy importante que avancemos a ciudades que sean más justas, más equitativas y, por lo tanto, siempre hemos estado mirando aquellos no solamente las deudas que existen, sino que también aquellas oportunidades”, explicó.

Finalmente, Andrade volvió a destacar el caso de Magallanes y llamó a mantener el trabajo desarrollado por las comunas de la región.

“Hay que felicitar ahí a la región de Magallanes de sus 10 comunas. Ahí todas cuentan con estos planes, es la única región en Chile que tiene todas sus comunas con estos planes en el fondo aprobados por decreto alcaldicio, así que creo yo que un orgullo y a seguir en esa misma línea”, señaló.

El director de Corporación Ciudades concluyó que la preparación ante emergencias debe ser incorporada como parte fundamental de la planificación de las ciudades, especialmente en un escenario marcado por el cambio climático.

“Punta Arenas, al igual que Chile, son espacios muy vulnerables frente al cambio climático. Así que creo que es una señal de orgullo de que ustedes cuenten con estos instrumentos porque tal como conversábamos el rol en general de las autoridades, de los equipos y cuando hacemos ciudad, tratamos de tomar decisiones puramente para que vivamos bien, la calidad de vida, pero también un tema que se ha tomado la agenda últimamente es ver cómo la ciudad también nos protege”, afirmó.

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