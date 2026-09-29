PUNTA ARENAS SE CONVIERTE EN LA PRIMERA COMUNA DE MAGALLANES EN USAR IA PARA ACELERAR PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Con el objetivo de avanzar hacia una gestión más eficiente, moderna y orientada a las personas, la I. Municipalidad de Punta Arenas anunció su incorporación a REVI: permisos con IA, iniciativa impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que busca reducir los tiempos e incertidumbre en la tramitación de permisos sectoriales mediante herramientas de inteligencia artificial.

Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración de los 75 años del gremio de la construcción, como un gesto concreto hacia la ciudadanía, en línea con su compromiso histórico por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Durante el hito de firma de esta implementación, el vicepresidente de la CChC Magallanes, Jan Gysling, explicó que "la idea es aprovechar la tecnología y estos agentes virtuales para reducir los tiempos y mejorar la calidad y la oportunidad de las actuaciones. Cada persona que necesite ingresar un expediente a la municipalidad, ya sea para modificar su vivienda, construir una casa nueva o desarrollar un proyecto comercial, va a tener un asistente que le ayude, desde el punto de vista de la normativa, a armar bien su carpeta. Así no tendrá que ir tres o cuatro veces porque le falta un papel u otro, sino que le saldrá bien a la primera".

La incorporación de Punta Arenas al REVI permitirá fortalecer los procesos asociados a permisos de edificación y obras menores, incorporando tecnología que apoyará tanto a funcionarios municipales como a solicitantes privados en la revisión y preparación de expedientes. Según el estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), tramitar un expediente toma en promedio entre 120 y 126 días, por lo que esta herramienta busca reducir alrededor de un 30% el tiempo destinado a estos procesos.

Al respecto, Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, valoró que "como municipalidad estamos dentro de los tiempos legales para los permisos, pero esto nos va a ayudar a apurarnos en un 30%. Buscamos ser más rápidos, más modernos y que nuestros vecinos sean los beneficiados con esta tecnología. Estamos contentos porque este es un vínculo público-privado muy importante. El motor de la economía es la construcción, por lo tanto lo que buscamos es facilitar todos los proyectos que hay".

Además, el edil destacó que la herramienta permitirá mayor transparencia en la tramitación de los proyectos: "¿Cuántas veces hay personas que tienen proyectos y nunca sale el permiso? Aquí se va a poder ver dónde está fallando, porque muchas veces los expedientes están mal presentados o, cuando se le pide un elemento extra al arquitecto o al constructor, nunca lo envían. El particular también va a poder ver cómo van sus proyectos, y eso es muy bueno para el sistema".

En esta primera etapa, REVI contempla dos asistentes de inteligencia artificial complementarios: Clara REVI, orientada a apoyar a los solicitantes privados mediante una pre-revisión de antecedentes antes del ingreso formal de los expedientes a la Dirección de Obras Municipales, y Norman REVI, enfocada en asistir a los revisores municipales en la generación de observaciones y revisión documental.

Ambas herramientas consideran criterios basados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), ordenanzas locales y circulares DDU seleccionadas.

Eduardo Hernández Verdugo, subgerente de innovación y transformación digital de la CChC, explicó que REVI funciona como un apoyo para los funcionarios y no como un reemplazo: "Es un asistente para los funcionarios: no los reemplaza, sino que ayuda a que el proceso sea más ágil y a poner la información disponible de mejor manera. Antes, cada revisor tenía que tener en su mesón las normativas, circulares DDU y dictámenes de Contraloría, e ir actualizándolos. Hoy la inteligencia artificial concentra toda esa información, recomienda y señala la fuente para tener más rápido el contexto de cada carpeta".

Respecto del alcance, Hernández detalló que la herramienta se aplica desde obras menores, como un vecino que quiere ampliar su baño, hasta un edificio, un conjunto habitacional o un espacio comercial. "Hoy trabajamos con los 12 permisos más usados y este año vamos a ampliarnos para abarcar todos los permisos de la Dirección de Obras", agregó.

Por su parte, el director de Obras Municipales de Punta Arenas, Alex Saldivia, indicó que "estamos muy contentos de tener esta herramienta a disposición de la Dirección de Obras. En un año normal recibimos entre 1.700 y 1.800 expedientes, y cerca del 80% se traduce en un permiso de edificación. Hoy cumplimos con los plazos que permite la norma, con revisiones de entre 22 y 25 días según la complejidad, y la idea es que con esta plataforma podamos reducir aún más esos tiempos para entregar rápidamente los permisos".

El director añadió que "los permisos de edificación son la primera autorización que tiene cualquier construcción dentro de una ciudad, y eso implica que se pueda generar un motor de crecimiento dentro de la construcción".

"REVI: permisos con IA" nace como una expresión concreta del compromiso de fortalecer la colaboración público-privada, para abordar desafíos locales con una mirada estratégica y sostenible, de la mano del desarrollo tecnológico, a través de la inteligencia artificial.

"Con REVI, la CChC pone a disposición su capacidad técnica, de gestión y visión para apoyar a los territorios en la identificación e implementación de soluciones que impacten en los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales, con el objetivo de llevar inversión y generar crecimiento y desarrollo en las comunas donde se implemente y, así, mejorar la calidad de vida de sus habitantes", comentó Jan Gysling, vicepresidente de la CChC Magallanes.

Con esta implementación, Punta Arenas se convierte en la primera comuna de Magallanes en incorporar REVI: permisos con IA para fortalecer la gestión de permisos de construcción. A nivel nacional, se suma a una red de 17 municipalidades que ya utilizan esta herramienta de inteligencia artificial para optimizar procesos vinculados al desarrollo urbano.

Esta iniciativa público-privada, impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción y desarrollada con el soporte tecnológico de Google Cloud, tiene como meta cerrar 2026 con 22 municipalidades operando con REVI y alcanzar, durante 2027, un total de 75 comunas incorporadas. Asimismo, contempla la ampliación de sus capacidades para abarcar nuevos tipos de documentos y normativas, fortaleciendo así su aporte a la gestión municipal.