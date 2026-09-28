DESDE EL FIN DEL MUNDO, PUERTO NATALES ESCRIBE UN NUEVO CAPÍTULO EN LA HISTORIA DE LA MÚSICA REGIONAL

Desde el extremo norte hasta el extremo sur de Chile, la música fue protagonista de una gira que unió territorios, comunidades e identidades. La Fundación Artes de la Patagonia Austral culminó este 22 de septiembre sus «Conciertos al Fin del Mundo», marcando un hito para el desarrollo artístico y cultural de Puerto Natales.

Con un repertorio dedicado íntegramente a la música chilena, el nuevo cuarteto profesional de cuerdas llevó al público por un recorrido sonoro a través de las distintas expresiones musicales de nuestro país. Desde los ritmos del norte hasta las melodías del sur austral, cada presentación se convirtió en una experiencia cultural que permitió reconocer nuestra diversidad territorial y, al mismo tiempo, aquello que nos une como chilenos.

El elenco está integrado por Yarella Alvear Ramírez e Ignacio Morales Chaval en violín, Jaime Zelaya Silva en viola y Tatiana Mejías Moreno en violonchelo. Su conformación fue posible gracias al Fondo de Fortalecimiento del programa Puntos de Cultura Comunitaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que permitió incorporar a dos docentes especialistas a la Fundación mediante una innovadora modalidad de enseñanza híbrida, acercando la formación musical profesional a estudiantes de Puerto Natales.

La gira comenzó con actividades pedagógicas en la comuna y continuó en Puerto Williams, donde, gracias a la articulación con la Municipalidad de Cabo de Hornos y al apoyo del Fondo Concursable de TABSA, la música llegó a distintos espacios comunitarios e incluso a bordo del ferry que conecta los territorios australes. El recorrido culminó el 22 de septiembre con un concierto en el centro comunitario "Gracia y paz "de Puerto Natales, cerrando un mes dedicado a la formación, la creación y el encuentro cultural.

Ignacio Morales Chaval · Director ejecutivo de la Fundación

«Quisimos recorrer Chile a través de su música, desde el extremo norte hasta el extremo sur, demostrando que somos un país profundamente diverso, pero unido por una misma identidad. Llevar este repertorio hasta el fin del mundo y cerrar nuestra gira en Puerto Natales tiene un significado especial: nuestra Patagonia también es protagonista de la cultura nacional».

«Hoy celebramos la conformación de nuestro primer cuarteto profesional, pero también queremos abrir una discusión necesaria. En otros territorios, la articulación entre instituciones, municipios y organizaciones culturales permite impulsar proyectos de esta naturaleza. Puerto Natales tiene el talento y las capacidades; nuestro desafío es generar las condiciones para que estas iniciativas no dependan únicamente de esfuerzos aislados, sino que se conviertan en oportunidades permanentes para nuestros artistas y estudiantes».

La Fundación proyecta continuar fortaleciendo este elenco, con una nueva etapa de formación presencial durante noviembre y el propósito de consolidar una agrupación profesional estable. Un paso que busca demostrar que la descentralización cultural también se construye desde los territorios, creando oportunidades para que la música profesional nazca, crezca y permanezca en la Patagonia.