INVESTIGADORES ABORDAN LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACIÓN DE PASTIZALES NATIVOS EN LAGUNA BLANCA

nvestigadores de INIA Kampenaike, Erwin Domínguez y Claudia Gómez, abordaron en Patagonia Rural la importancia de conocer, conservar y restaurar los pastizales nativos de la Región de Magallanes, con especial atención al suelo, la biodiversidad y su relación con la actividad ganadera. La conversación se desarrolló en el marco de un taller sobre biodiversidad y restauración de pastizales nativos en Laguna Blanca.

Durante Patagonia Rural, los investigadores explicaron que los pastizales constituyen sistemas dinámicos que pueden autoregenerarse, pero que este proceso depende de un manejo adecuado. Claudia Gómez destacó además la importancia de considerar no solo la vegetación visible, sino también los microorganismos y hongos presentes bajo el suelo, debido a su participación en los ciclos de nutrientes y en el funcionamiento del ecosistema.

Erwin Domínguez señaló que la estepa magallánica posee una diversidad que todavía no ha sido completamente conocida, incluyendo microorganismos presentes en el suelo. En ese contexto, explicó que investigaciones realizadas en Laguna Blanca han permitido identificar una amplia diversidad microbiana asociada a especies vegetales, abriendo nuevas líneas de estudio vinculadas a la restauración ecológica.

Los investigadores también plantearon que la conservación y la productividad ganadera no deben entenderse necesariamente como objetivos contrapuestos. Domínguez sostuvo que no existe una receta única de pastoreo aplicable a todo el territorio, ya que las decisiones dependen de las condiciones específicas del suelo, clima, topografía, disponibilidad de agua y superficie, destacando la importancia de ajustar la carga animal a la disponibilidad de forraje.

La actividad contempla exposiciones sobre flora, microorganismos y hongos presentes en la estepa, además de una instancia de cartografía participativa para recoger las observaciones y necesidades de la comunidad de Laguna Blanca. La propuesta busca reunir a ganaderos, productores, personas vinculadas al turismo, vecinos y otros interesados en conocer y aportar al estudio de los pastizales de Magallanes.





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