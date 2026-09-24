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24 de septiembre de 2026

REFLOTAN IDEA PARA CONTAR CON UN PUERTO MULTIPROPÓSITO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Los primeros estudios se desarrollaron en 2014, a partir de la ingeniería conceptual impulsada por Asmar y Empresa Portuaria Austral (EPAustral), para posteriormente avanzar hacia la ingeniería básica en 2017 con la participación del Gobierno Regional de Magallanes.

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La idea de contar con un puerto multipropósito en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena ha vuelto a cobrar relevancia en un escenario marcado por nuevas necesidades de infraestructura marítima y logística, entre ellas, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, el fortalecimiento de la conectividad regional y la creciente proyección de Punta Arenas como plataforma de apoyo a las operaciones antárticas.

Es así que el proyecto de construcción de una dársena portuaria en Punta Arenas, particularmente en el área de la Bahía Catalina, reflotó en el marco del Segundo Coloquio Marítimo 2026 organizado por la Liga Marítima de Chile (Ligamar), que reunió a distintos sectores que están renovando sus demandas sobre la infraestructura de Magallanes.

Bajo este contexto, el presidente de Ligamar, Edmundo González, señaló que “nosotros, en nuestra opinión de Liga Marítima de Chile, creemos que Punta Arenas se merece un puerto de aguas protegidas. Puertos hay aquí en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, pero tienen problemas de abertura a vientos poco deseados como son los vientos del este, por ejemplo, que lleva a zarpes de emergencia”.

Al respecto, Javier Vásquez, representante de PRDW Consulting Port and Coastal Engineers, detalló una iniciativa concebida hace más de una década para habilitar en Bahía Catalina un recinto marítimo de aguas abrigadas, instalación capaz de recibir naves de hasta 300 metros de eslora.

Aquella propuesta buscaba ampliar las capacidades portuarias de Punta Arenas mediante un recinto portuario destinado a la atención de portacontenedores, buques de carga general, cruceros y naves científicas, reforzando además su condición de plataforma logística hacia la Antártica.

Los primeros estudios se desarrollaron en 2014, a partir de la ingeniería conceptual impulsada por Asmar y Empresa Portuaria Austral (EPAustral), para posteriormente avanzar hacia la ingeniería básica en 2017 con la participación del Gobierno Regional de Magallanes.

El diseño apuntaba a conformar una poza protegida mediante el dragado de aproximadamente 1,4 millones de metros cúbicos de sedimentos, con el objetivo de reducir las restricciones operacionales asociadas al viento y evitar el cierre de las instalaciones durante episodios de marejada, favoreciendo tanto las maniobras de acceso como las faenas de transferencia de carga.

La iniciativa consideraba una superficie de 25,6 hectáreas, conectada con el Muelle Mardones, y contemplaba cuatro sitios de atraque, una poza de maniobras con 13 metros de calado y un canal de acceso de 15 metros.

El esquema operacional incorporaba dos grúas móviles, patios para camiones y contenedores, áreas de servicios, un edificio administrativo, estacionamientos y un terminal de pasajeros.

En conjunto, la configuración alcanzaría unos 1.035 metros de frente de atraque, además de espigones de aproximadamente 150 metros.

En materia ambiental, los estudios sobre los componentes físico, biótico y humano del área de emplazamiento identificaron la ausencia de restricciones mayores para el desarrollo de la iniciativa, considerando, además, que el sector ya presentaba intervenciones de carácter industrial.

En la misma línea, el contraalmirante Juan Soto Herrera, comandante en jefe de la Tercera Zona Naval de la Armada de Chile, comentó que “la importancia de la rutas australes obliga a mirar también hacia tierra. Ninguna posición geográfica puede transformarse en ventaja estratégica si no cuenta con infraestructura capas de sostenerla. Punta Arenas posee condiciones para consolidarse como nodo logístico naval, científico e industrial en el extremo austral, apoyando el tránsito bioceánico, las operaciones antárticas y las nuevas industrias”.

“A medida que aumentan el tonelaje de las naves y la complejidad de las operaciones, también aumenta la necesidad de puertos suficientes y seguros. La infraestructura portuaria funciona como multiplicador de la posición geográfica, permitiendo que una ventaja potencial se convierta en potencial real. En este sentido, además de lo que ya expuso notablemente don Javier Vásquez, la Armada de Chile se encuentra impulsando un puerto para nuestros buques, la Infraestructura Portuaria de Punta Arenas (Infraporpar), principalmente para los buques de mayor eslora como el Viel y, eventualmente, los de la escuadra nacional”, concluyó.

Fuente: portalportuario.cl

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