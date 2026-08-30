Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

30 de agosto de 2026

INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO DE BIOINOCULANTES PARA RECUPERAR PRADERAS DEGRADADAS EN LA REGIÓN

Patagonia Rural

Loreto Manosalva

Loreto Manosalva, investigadora vinculada a la Universidad de Magallanes, fue reconocida en la categoría Académica, Investigadora y Profesional de la iniciativa Mujeres Agroinnovadoras, por su trabajo en el desarrollo de bioinoculantes orientados a abordar problemáticas de los suelos y praderas de la región de Magallanes.

En conversación con Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, Manosalva explicó que esta línea de investigación comenzó en 2017 junto al investigador Sergio Radich. El trabajo permitió desarrollar un consorcio de bacterias que pueden aportar distintos beneficios a las plantas, entre ellos la solubilización de fosfato, la captación de nitrógeno atmosférico y la producción de hormonas que favorecen el crecimiento de las raíces.

La investigadora señaló que actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de ensayos de campo, con pruebas del bioinoculante patentado y de nuevos consorcios obtenidos desde distintas zonas agroecológicas de Magallanes. El objetivo es desarrollar soluciones adaptadas a las condiciones específicas de cada sector, considerando las diferencias ambientales existentes en el territorio regional.

Durante Patagonia Rural, Manosalva también abordó el vínculo entre la investigación y las problemáticas de erosión, pérdida de cobertura vegetal y disponibilidad de agua. Según explicó, las bacterias buscan favorecer el desarrollo de las plantas y contribuir a enfrentar condiciones ambientales que afectan a los suelos y a la actividad agropecuaria regional.

El trabajo contempla además la colaboración con la empresa BioGram para la masificación del producto. De acuerdo con lo señalado por la investigadora, la expectativa es que el bioinoculante actualmente en desarrollo pueda estar disponible en el mercado aproximadamente en 2028, mientras continúan los ensayos y la evaluación de nuevos consorcios bacterianos.

Comunidades-conectadas-desarrollo-rural-Odepa

ODEPA PARTICIPA EN REUNIÓN NACIONAL SOBRE AVANCES DEL PROYECTO COMUNIDADES CONECTADAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZA OPERATIVO FELINO CON 120 ATENCIONES GRATUITAS

Leer Más

La jornada permitió realizar implantación de microchips, vacunación antirrábica, entrega de antiparasitarios y orientación para el registro de mascotas.

La jornada permitió realizar implantación de microchips, vacunación antirrábica, entrega de antiparasitarios y orientación para el registro de mascotas.

OPERATIVO FELINO (4)
nuestrospodcast
Loreto Manosalva

INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO DE BIOINOCULANTES PARA RECUPERAR PRADERAS DEGRADADAS EN LA REGIÓN

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
Loreto Manosalva

INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO DE BIOINOCULANTES PARA RECUPERAR PRADERAS DEGRADADAS EN LA REGIÓN

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | EL NAZARENO, UN TESORO DE LA PATAGONIA

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
percy garcia

MAGALLANES DESPIDE A PERCY GARCÍA, RECONOCIDO ESQUILADOR Y EXCONCEJAL DE LAGUNA BLANCA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.