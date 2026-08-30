INVESTIGADORA DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO DE BIOINOCULANTES PARA RECUPERAR PRADERAS DEGRADADAS EN LA REGIÓN

Loreto Manosalva, investigadora vinculada a la Universidad de Magallanes, fue reconocida en la categoría Académica, Investigadora y Profesional de la iniciativa Mujeres Agroinnovadoras, por su trabajo en el desarrollo de bioinoculantes orientados a abordar problemáticas de los suelos y praderas de la región de Magallanes.

En conversación con Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, Manosalva explicó que esta línea de investigación comenzó en 2017 junto al investigador Sergio Radich. El trabajo permitió desarrollar un consorcio de bacterias que pueden aportar distintos beneficios a las plantas, entre ellos la solubilización de fosfato, la captación de nitrógeno atmosférico y la producción de hormonas que favorecen el crecimiento de las raíces.

La investigadora señaló que actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de ensayos de campo, con pruebas del bioinoculante patentado y de nuevos consorcios obtenidos desde distintas zonas agroecológicas de Magallanes. El objetivo es desarrollar soluciones adaptadas a las condiciones específicas de cada sector, considerando las diferencias ambientales existentes en el territorio regional.

Durante Patagonia Rural, Manosalva también abordó el vínculo entre la investigación y las problemáticas de erosión, pérdida de cobertura vegetal y disponibilidad de agua. Según explicó, las bacterias buscan favorecer el desarrollo de las plantas y contribuir a enfrentar condiciones ambientales que afectan a los suelos y a la actividad agropecuaria regional.

El trabajo contempla además la colaboración con la empresa BioGram para la masificación del producto. De acuerdo con lo señalado por la investigadora, la expectativa es que el bioinoculante actualmente en desarrollo pueda estar disponible en el mercado aproximadamente en 2028, mientras continúan los ensayos y la evaluación de nuevos consorcios bacterianos.