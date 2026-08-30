Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

30 de agosto de 2026

EXPOSICIÓN EN PUNTA ARENAS ACERCA LA OBRA DE VICENTE HUIDOBRO A LAS NUEVAS GENERACIONES MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ojo con la Cultura

Ojo con la Cultura

En conversación con el programa “Ojo con la Cultura” de Radio Polar, representantes de la Fundación Vicente Huidobro explicaron que la exposición busca acercar el legado del poeta a estudiantes y público general mediante un lenguaje contemporáneo, utilizando la tecnología como una herramienta para despertar la curiosidad y el interés por su obra, sin reemplazar la experiencia de aprendizaje. La iniciativa se desarrolla en el marco de una convocatoria de la Fundación Piñera Morel orientada a llevar actividades culturales y patrimoniales a regiones.

Uno de los principales componentes de la muestra es “Conversemos con Huidobro”, una experiencia en la que los visitantes pueden realizar preguntas a un modelo de inteligencia artificial entrenado con contenidos relacionados con la obra y el pensamiento del poeta. La herramienta busca responder tomando como referencia sus escritos, ideas y opiniones sobre distintos temas. Además, estudiantes de la Universidad de Magallanes participan como mediadores durante la experiencia con los visitantes.

La exposición también incorpora una recreación digital de Vicente Huidobro mediante filmación volumétrica en 360 grados. Un actor caracterizado como el poeta fue registrado mediante múltiples cámaras para generar una experiencia en la que el personaje aparece recreado y establece un diálogo con el público actual, a partir de sus pensamientos y escritos.

Durante la entrevista también se abordó la trayectoria de la Fundación Vicente Huidobro, que cuenta con 36 años de trabajo dedicado a la difusión y puesta en valor de la obra del escritor. En su alianza con la Pontificia Universidad Católica de Chile, la institución ha trabajado además en la investigación y acceso a un archivo documental compuesto por más de 5.200 escritos, cartas y fotografías.

Las invitadas destacaron que Huidobro fue un autor vinculado a las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX y que su pensamiento también estuvo marcado por sus experiencias históricas y sociales. Su paso por Europa, sus vínculos con artistas como Pablo Picasso y Juan Gris, su participación en el contexto de la Guerra Civil Española y su posterior experiencia como corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial fueron parte de la conversación.

La muestra busca así presentar a Huidobro no solo desde su dimensión literaria, sino también desde sus ideas, trayectoria y evolución intelectual, utilizando nuevas tecnologías para generar un acercamiento entre su legado y las nuevas generaciones.



ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS (4)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PRESENTA AGENDA DE ACTIVIDADES PARA FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MÁS DE 3 MIL PERSONAS PARTICIPARON EN LA FIESTA DEL DÍA DEL NIÑO EN EL GIMNASIO FISCAL DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​La actividad organizada por la Delegación Presidencial Regional y el IND reunió a servicios públicos, Fuerzas Armadas, policías, organizaciones sociales y entidades privadas con actividades recreativas, educativas y deportivas.

​La actividad organizada por la Delegación Presidencial Regional y el IND reunió a servicios públicos, Fuerzas Armadas, policías, organizaciones sociales y entidades privadas con actividades recreativas, educativas y deportivas.

Fiesta Día del Niño 14
nuestrospodcast
Portada Libro _110 años de la hazaña de Piloto Pardo_

A 110 AÑOS DEL RESCATE DEL PILOTO PARDO, LIBRO DIGITAL RECUPERA LA HISTORIA DE LA YELCHO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
El Aguila Feria
YOPPERN NUEVO 336x336
Ojo con la Cultura

EXPOSICIÓN EN PUNTA ARENAS ACERCA LA OBRA DE VICENTE HUIDOBRO A LAS NUEVAS GENERACIONES MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
MÓNICA CERRO

AGENCIA DE CALIDAD ADVIERTE ESTANCAMIENTO EN APRENDIZAJES Y DESTACA NUEVA EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA EN SEGUNDO BÁSICO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
subdereresiduosnatales

SUBDERE MAGALLANES VISITA CENTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.