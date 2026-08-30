EXPOSICIÓN EN PUNTA ARENAS ACERCA LA OBRA DE VICENTE HUIDOBRO A LAS NUEVAS GENERACIONES MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En conversación con el programa “Ojo con la Cultura” de Radio Polar, representantes de la Fundación Vicente Huidobro explicaron que la exposición busca acercar el legado del poeta a estudiantes y público general mediante un lenguaje contemporáneo, utilizando la tecnología como una herramienta para despertar la curiosidad y el interés por su obra, sin reemplazar la experiencia de aprendizaje. La iniciativa se desarrolla en el marco de una convocatoria de la Fundación Piñera Morel orientada a llevar actividades culturales y patrimoniales a regiones.

Uno de los principales componentes de la muestra es “Conversemos con Huidobro”, una experiencia en la que los visitantes pueden realizar preguntas a un modelo de inteligencia artificial entrenado con contenidos relacionados con la obra y el pensamiento del poeta. La herramienta busca responder tomando como referencia sus escritos, ideas y opiniones sobre distintos temas. Además, estudiantes de la Universidad de Magallanes participan como mediadores durante la experiencia con los visitantes.

La exposición también incorpora una recreación digital de Vicente Huidobro mediante filmación volumétrica en 360 grados. Un actor caracterizado como el poeta fue registrado mediante múltiples cámaras para generar una experiencia en la que el personaje aparece recreado y establece un diálogo con el público actual, a partir de sus pensamientos y escritos.

Durante la entrevista también se abordó la trayectoria de la Fundación Vicente Huidobro, que cuenta con 36 años de trabajo dedicado a la difusión y puesta en valor de la obra del escritor. En su alianza con la Pontificia Universidad Católica de Chile, la institución ha trabajado además en la investigación y acceso a un archivo documental compuesto por más de 5.200 escritos, cartas y fotografías.

Las invitadas destacaron que Huidobro fue un autor vinculado a las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX y que su pensamiento también estuvo marcado por sus experiencias históricas y sociales. Su paso por Europa, sus vínculos con artistas como Pablo Picasso y Juan Gris, su participación en el contexto de la Guerra Civil Española y su posterior experiencia como corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial fueron parte de la conversación.

La muestra busca así presentar a Huidobro no solo desde su dimensión literaria, sino también desde sus ideas, trayectoria y evolución intelectual, utilizando nuevas tecnologías para generar un acercamiento entre su legado y las nuevas generaciones.





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