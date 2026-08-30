CONCURSO NACIONAL DE MICRORRELATOS DE LA PESCA ARTESANAL YA TIENE GANADORES

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) dio a conocer a los ganadores del primer concurso nacional de microrrelatos “Mil letras, una caleta”. La premiación se realizó desde la caleta San Pedro, en Concón, y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube del instituto.

La convocatoria se enmarcó en el Día Nacional de la Pesca Artesanal, que se conmemora cada 29 de junio, y buscó reconocer y poner en valor este oficio y su vínculo con el mar, los recursos y la identidad de las comunidades costeras. En total, se recibieron 122 relatos de participantes de distintas edades y oficios, provenientes desde Arica hasta Cabo de Hornos.

De acuerdo con las bases, los textos debían cumplir una extensión exacta de mil letras o caracteres, además de los criterios literarios establecidos. Tras el proceso de selección, 11 relatos avanzaron a la etapa final. El primer lugar fue para “El Legado de las Mareas”, de Luis Fuentes Castro, de Talcahuano; el segundo lugar correspondió a “Las arañas gigantes”, del periodista Carlos Siegel Reyes, de La Unión; y el tercer lugar fue para “Las Sierras”, de Cristian Correa Pozas, de San Bernardo.

El jurado, integrado por la buzo mariscadora y presidenta del sindicato local, Julieta Núñez; el educador y profesor Celsio Arceu; y el funcionario de INDESPA Juan Carlos Soto, otorgó además una mención honrosa a “El San Pedro”, de Sergio Muñoz Morales, pensionado de 92 años, nacido en Iquique y residente en Lo Barnechea.

Los ganadores recibieron un diploma y un “Mapa Ilustrado de Caletas de Chile y principales recursos de la pesca artesanal”, elaborado por INDESPA junto a Mappin Chile. Además, los relatos ganadores y finalistas forman parte de la primera edición de la antología digital “Mil Letras, Una Caleta, volumen 1”, disponible para lectura y descarga gratuita en el sitio web de INDESPA.