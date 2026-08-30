30 de agosto de 2026
CONCURSO NACIONAL DE MICRORRELATOS DE LA PESCA ARTESANAL YA TIENE GANADORES
La convocatoria de INDESPA, realizada en el marco del Día Nacional de la Pesca Artesanal, reunió 122 relatos provenientes de distintas regiones del país, desde Arica hasta Cabo de Hornos.
El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA) dio a conocer a los ganadores del primer concurso nacional de microrrelatos “Mil letras, una caleta”. La premiación se realizó desde la caleta San Pedro, en Concón, y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube del instituto.
La convocatoria se enmarcó en el Día Nacional de la Pesca Artesanal, que se conmemora cada 29 de junio, y buscó reconocer y poner en valor este oficio y su vínculo con el mar, los recursos y la identidad de las comunidades costeras. En total, se recibieron 122 relatos de participantes de distintas edades y oficios, provenientes desde Arica hasta Cabo de Hornos.
De acuerdo con las bases, los textos debían cumplir una extensión exacta de mil letras o caracteres, además de los criterios literarios establecidos. Tras el proceso de selección, 11 relatos avanzaron a la etapa final. El primer lugar fue para “El Legado de las Mareas”, de Luis Fuentes Castro, de Talcahuano; el segundo lugar correspondió a “Las arañas gigantes”, del periodista Carlos Siegel Reyes, de La Unión; y el tercer lugar fue para “Las Sierras”, de Cristian Correa Pozas, de San Bernardo.
El jurado, integrado por la buzo mariscadora y presidenta del sindicato local, Julieta Núñez; el educador y profesor Celsio Arceu; y el funcionario de INDESPA Juan Carlos Soto, otorgó además una mención honrosa a “El San Pedro”, de Sergio Muñoz Morales, pensionado de 92 años, nacido en Iquique y residente en Lo Barnechea.
Los ganadores recibieron un diploma y un “Mapa Ilustrado de Caletas de Chile y principales recursos de la pesca artesanal”, elaborado por INDESPA junto a Mappin Chile. Además, los relatos ganadores y finalistas forman parte de la primera edición de la antología digital “Mil Letras, Una Caleta, volumen 1”, disponible para lectura y descarga gratuita en el sitio web de INDESPA.
La programación contempla cuatro actividades abiertas a la comunidad durante septiembre, entre ellas un concierto, una expo de empanadas, un concurso gastronómico y la tradicional Carrera de Garzones.
La programación contempla cuatro actividades abiertas a la comunidad durante septiembre, entre ellas un concierto, una expo de empanadas, un concurso gastronómico y la tradicional Carrera de Garzones.