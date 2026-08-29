29 de agosto de 2026
COLEGIO DE PROFESORES PLANTEA DIEZ TEMAS CRÍTICOS A MINISTRA DE EDUCACIÓN
El gremio abordó con la ministra María Paz Arzola materias como el presupuesto de Educación 2027, la implementación de los SLEP, la Deuda Histórica, el bono de incentivo al retiro y la titularidad docente.
El Directorio Nacional del Colegio de Profesoras y Profesores sostuvo una reunión con la ministra de Educación, María Paz Arzola, instancia en la que presentó diez temas que el gremio considera críticos para los docentes del país. Entre las materias abordadas estuvieron la situación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y distintos aspectos laborales y previsionales.
El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar Arévalo, calificó el encuentro como importante para abordar materias de contingencia del sector. Según señaló, durante la reunión también se analizaron la implementación de la Ley de Titularidad Permanente, el 19S, el pago del bono de incentivo al retiro y dificultades relacionadas con la plataforma de la Deuda Histórica.
Respecto de los SLEP, el Colegio de Profesores manifestó su preocupación por los retrasos en la implementación del proyecto de ley que actualmente se tramita en el Parlamento. Desde el gremio señalaron que estos retrasos tendrían, a su juicio, un carácter ideológico.
Los diez puntos presentados por el Colegio de Profesores fueron: Reglamento de Evaluación Docente; Deuda Histórica; Bono de Incentivo al Retiro; Presupuesto de Educación 2027; Ley de Titularidad Docente; Ajustes de Dotación; Daño Previsional; Convivencia Escolar y Nueva Educación Pública; Protección de Microcentros; y aplicación del Artículo 19. Según Aguilar Arévalo, en algunos de estos temas la ministra quedó de entregar respuestas o se acordaron medidas para agilizar determinadas gestiones.
CHILE BUSCA QUE ARGENTINA CORRIJA DECRETO QUE DEFINE EL ESTRECHO DE MAGALLANES COMO ESPACIO COMPARTIDO
Por segunda vez en pocos meses, un alto mando argentino puso en duda la soberanía chilena en la zona austral. Aunque ambos gobiernos intentan dar por cerrado el episodio, Chile ahora busca que Argentina modifique el decreto que define el Estrecho de Magallanes como un “espacio compartido”.
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