CFC CAPITAL LLAMA A LAS PYMES A PLANIFICAR SU LIQUIDEZ ANTE ATRASOS EN PAGOS Y UN ESCENARIO ECONÓMICO MÁS LENTO

El gerente comercial de CFC Capital, Francisco Goycoolea, abordó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones los principales desafíos financieros que enfrentan actualmente las pequeñas y medianas empresas, poniendo especial énfasis en la importancia de contar con una adecuada planificación de los flujos de caja, cumplir los compromisos tributarios y utilizar herramientas de financiamiento acordes a las necesidades de cada negocio.

Durante la conversación, Goycoolea explicó que uno de los principales factores que puede generar dificultades financieras en las pymes corresponde a los desfases entre los ingresos esperados y el momento efectivo en que se concretan los pagos.

En ese sentido, distinguió entre los plazos de pago que forman parte del funcionamiento habitual de determinadas industrias y aquellos casos en que dichos compromisos comienzan a incumplirse o retrasarse.







“Aquí lo importante y aquí viene un poco la conciencia empresarial es que se pueden manejar los plazos de pago, pero tienen que ser plazos ciertos. Uno puede proyectar, en el caso de las pymes, los emprendedores pueden proyectar sus flujos de caja, prepararse, pero todo esto tiene que tener una información más o menos cierta”.



Según explicó, cuando una empresa organiza sus obligaciones considerando que recibirá determinados recursos en una fecha y estos finalmente no llegan, puede comenzar a enfrentar dificultades para responder a gastos que forman parte de su funcionamiento habitual.

“¿Dónde se generan los problemas? Es cuando llegamos a las fechas de pago, las pymes tienen su tema de financiamiento y sus cosas más o menos estructuradas y empiezan los atrasos y ahí es donde viene un poquito el problema”, señaló.

El gerente comercial de CFC Capital agregó que esta situación puede afectar directamente la liquidez disponible para cubrir obligaciones como remuneraciones, IVA y otros compromisos asociados a la operación.

El riesgo de financiarse con recursos personales

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el uso de recursos personales para sostener las operaciones de una empresa cuando existen problemas de liquidez.

Goycoolea planteó que, especialmente durante las primeras etapas de un emprendimiento, puede ser habitual que los propietarios recurran a recursos propios o al apoyo de familiares. Sin embargo, sostuvo que la situación cambia cuando una pequeña empresa comienza a consolidarse y requiere una estructura financiera más formal.

“Ya cuando la PYME da un paso más importante y quiere llegar a una industria más establecida, obviamente que tiene que contar con esta liquidez”, explicó.

A su juicio, cuando los pagos se retrasan, algunas empresas terminan recurriendo a mecanismos que pueden resultar más costosos o poco adecuados para las necesidades del negocio.

“Empezamos a recurrir a fondos que no son los ideales para enfrentar cada situación de liquidez, por ejemplo, tarjetas de créditos personales, créditos no estructurados, operar derechamente con prestamistas que a lo mejor te cobran unas tasas que son diferentes maneras de salir de esta liquidez”, sostuvo.

En este contexto, destacó la importancia de que las empresas busquen asesoría y evalúen anticipadamente qué herramientas financieras pueden utilizar frente a distintos escenarios.



Atención a las obligaciones tributarias



Durante la conversación también se abordó la situación de las obligaciones tributarias y, particularmente, la utilización de mecanismos de postergación del IVA.

Goycoolea recordó que postergar un pago no significa eliminar la obligación, por lo que las empresas deben considerar el efecto que tendrá ese compromiso acumulado sobre sus flujos futuros.







“Lo que hay que entender claramente es que es una postergación. No un no pago. Entonces, si yo postergo el IVA de este mes y el próximo mes tengo que pagar el IVA, voy a tener que pagar dos IVA”.



El ejecutivo señaló que, por esta razón, las pymes deben evaluar cuidadosamente su capacidad futura de pago antes de recurrir a una postergación, considerando que una acumulación de obligaciones puede generar nuevas presiones sobre la caja.

También destacó la posibilidad de establecer convenios de pago con la Tesorería General de la República cuando una empresa mantiene obligaciones pendientes, recalcando la importancia de mantener ordenada la situación tributaria.

En este punto, advirtió sobre las consecuencias que puede tener para una empresa enfrentar problemas relacionados con su capacidad de facturar.







“Esta parte de estructurar y tener y estar atento a lo que es el IVA y la TGR y tener la parte tributaria correctamente administrada y negociada es súper importante para la continuidad del negocio”.





Un escenario económico más lento



Otro de los temas analizados fue el escenario actual para las pequeñas y medianas empresas. En la entrevista se hizo referencia a indicadores del denominado Termómetro PYME, destacando que una parte importante de las compañías ha reportado disminuciones en sus ventas respecto de meses anteriores.

Goycoolea sostuvo que actualmente la actividad económica presenta un ritmo más lento, situación que aumenta la necesidad de que los emprendedores cuenten con herramientas para enfrentar períodos de menor dinamismo.

“Hoy día la actividad económica yo te diría que está más lenta, está costando un poquito más”, afirmó.

En este escenario, el ejecutivo planteó que las condiciones para acceder a créditos pueden volverse más restrictivas, mientras que otras alternativas de financiamiento adquieren mayor relevancia.

“En el caso de los créditos, el tema baja porque obviamente que las condiciones para otorgar los créditos se ponen más restrictivas cuando hay menos actividad. Y el caso del factoring sube”, explicó.



El factoring como alternativa



Goycoolea destacó particularmente el factoring como una herramienta que permite obtener liquidez a partir de facturas por cobrar y que, según explicó, distribuye parte del riesgo asociado al pago entre los distintos actores involucrados en la operación.

“Hay que pensar otra cosa también cuando tú estás pensando y sobre todo en el área de Magallanes y todo el área que cubre Radio Polar. Hay mucha gente que está emprendiendo, mucha gente que está partiendo y es ahí donde el factoring se especializa en atender ese tipo de cliente”, señaló.

A su juicio, este mecanismo puede resultar especialmente útil para empresas que deben esperar determinados plazos para recibir el pago de sus ventas, permitiéndoles contar anticipadamente con recursos para continuar operando.

También destacó que el factoring puede incorporar servicios asociados a la gestión de cobranza, aspecto que puede representar un apoyo adicional para emprendedores que deben concentrarse simultáneamente en administrar y hacer crecer sus negocios.



Financiamiento también para crecer



Durante la entrevista, Francisco Goycoolea puso énfasis en que el financiamiento no debe ser entendido exclusivamente como una herramienta para resolver problemas económicos.

El gerente comercial de CFC Capital planteó que una empresa también puede requerir financiamiento cuando enfrenta una oportunidad de crecimiento, por ejemplo, al conseguir un nuevo contrato o aumentar considerablemente sus ventas.

“Yo a mí me gusta ver el vaso medio lleno, porque cuando uno habla de financiamiento, generalmente uno la asocia a que tiene problemas, a que hay liquidez”, comentó.

Por ello, sostuvo que las pymes deberían proyectar distintos escenarios y contar con alternativas previamente evaluadas.

“Preparémonos para los buenos, veamos las cosas como te digo y contemos con estas líneas de financiamiento, porque al final también hay que tener claro el crecimiento de las pymes, de los emprendedores. Cien por ciento está alineado con financiamiento”, afirmó.

En esa línea, explicó que contar anticipadamente con líneas de crédito puede permitir a una empresa responder con mayor rapidez cuando aparece una oportunidad comercial.



Digitalización como herramienta para las pymes



Otro de los temas abordados fue la transformación digital y su impacto tanto en las ventas como en el acceso al financiamiento.

Goycoolea sostuvo que las pequeñas y medianas empresas deben avanzar en la incorporación de herramientas digitales, considerando que actualmente resulta difícil sostener un modelo basado exclusivamente en operaciones presenciales o manuales.







“Hoy día yo te diría que no hay ninguna PYME que pueda pretender seguir haciendo sus ventas o sus cosas manualmente o presencialmente 100%, siempre es necesario tener una pata digital”.



El ejecutivo añadió que la digitalización también facilita los procesos de evaluación financiera, particularmente para empresas ubicadas en zonas alejadas.

“Nosotros podemos evaluar una vía a distancia porque tenemos el acceso digital a toda la información. Si la PYME tiene sus cosas ordenadas, nosotros podemos hacer una evaluación rápida”, explicó.

En este sentido, llamó a los emprendedores a mantener digitalizada y ordenada la información de sus negocios, tanto para desarrollar sus actividades comerciales como para facilitar eventuales procesos de búsqueda de financiamiento.



“Las pymes son el motor de la economía”



Finalmente, el gerente comercial de CFC Capital entregó un mensaje dirigido a las pequeñas y medianas empresas, destacando la necesidad de prepararse para distintos escenarios económicos y financieros.







“Nosotros entendemos que las pymes son el motor de la economía, hay que ayudarlas, estamos preparados, pensemos que se vienen tiempos mejores, preparémonos para hacer frente desde el punto de vista de financiamiento positivamente, crecimiento, apoyo y los otros conciencia empresarial”.



Goycoolea reiteró además la importancia de que los compromisos de pago establecidos entre empresas se respeten dentro de los plazos acordados, debido al impacto que un retraso puede generar sobre la planificación financiera de una pequeña empresa.

“Si el plazo de pago va a ser 30 o 60 días, que se cumpla”, enfatizó.

La conversación con Francisco Goycoolea se desarrolló esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que también se abordaron las distintas alternativas de financiamiento disponibles para las pymes y la importancia de escoger herramientas que respondan a las características particulares de cada industria y negocio.





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