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19 de agosto de 2026

"EN MI LIBRO PLANTEO QUE LA ECONOMÍA RECIBIÓ TRES SHOCKS", DESTACA EX MINISTRO DE HACIENDA MARIO MARCEL

​Al lanzar en la UMAG obra "La montaña rusa: Crónica de una crisis y cómo se superó"

mariomarcel
Ante un auditorio repleto por estudiantes y público en general y con la presencia del ex Presidente Gabriel Boric y la ex senadora de Magallanes, Carolina Goic, el ex ministro de Hacienda en el gobierno anterior, Mario Marcel, lanzó en la Universidad de Magallanes su libro "La montaña rusa: Crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024)" .

La obra, editada bajo la editorial Debate y de 564 páginas, entrega una crónica analítica y testimonial del ex ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central, sobre la gestión económica y política de los años más convulsos de la historia reciente de Chile.

La actividad, que contó con la presencia de autoridades invitadas como el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies y autoridades universitarias lideradas por el rector de la UMAG, José Maripani, comenzó con los comentarios que formularon sobre el libro la ex senadora Carolina Goic y el ex Presidente y ex diputado de la región, Gabriel Boric.

Mario Marcel comentó que "en mi libro yo planteo que la economía recibió tres shocks. Uno fue el estallido social, porque ese último trimestre del 2019 la actividad cayó fuertemente. Luego tuvimos el Covid -19 y luego tuvimos lo que yo llamo el shock populista, que es con el tema de los retiros de fondos de pensiones y el IFE universal (Ingreso Familiar de Emergencia). Se produjo un déficit fiscal muy grande, un aumento muy vertiginoso del consumo y eso generó inflación y eso hubo que después estabilizarlo. Así que al resto del mundo le tocó un solo shock, que fue el Covid -19. A nosotros nos tocaron tres. Y sin embargo salimos bastante bien parados". 

Luego detalló que el estallido social no ocurrió porque hubo una crisis económica, sino que por varios factores. "Pero mi opinión tuvo mucho que ver con la decepción a partir de expectativas que la gente se formó que después no se pudieron cumplir. Entonces, bueno, eso que explica el malestar no necesariamente se traduce en un evento como el estallido social. Ocurrió en ese momento, es muy difícil anticipar si ocurrirá algo parecido en el futuro". 

Frente al escenario actual con los efectos de los conflictos internacionales y ajustes económicos impuestos por el nuevo gobierno, Marcel opinó que "lo que uno ve es que las expectativas económicas han caído muy fuertemente, tanto de la población, los consumidores, como también incluso las propias empresas, en un plazo relativamente corto han caído a los mínimos de varios años. Y eso por supuesto aquí es preocupante porque cuando se instala el pesimismo, eso va afectando decisiones de inversión, de emprendimiento, de empleo, de ahorro. Entonces eso tiende a frenar la economía también, se va transformando casi en una profecía autocumplida y eso hay que tratar de cambiarlo".

Consecuencias de los retiros previsionales

En la presentación tanto la ex senadora Carolina Goic y el ex Presidente Gabriel Boric coincidieron en señalar los efectos negativos que provocaron los tres retiros previsionales decretados en medio de la pandemia.

Goic recordó que ella se opuso y votó en contra de un cuarto retiro, pero que después a partir de una crisis surgió la oportunidad de lograr una reforma previsional.

Boric hizo un mea culpa y mostró su arrepentimiento político de haber aprobado los retiros. "Fue una pésima política pública que tiene su explicación en la tardanza que acá también se relata, en la tardanza de las ayudas en el primer momento de la pandemia, pero que se salió totalmente de las manos y tuvo consecuencias en muchos ámbitos distintos, por cierto inflacionarias, por cierto perdida de profundidad del mercado de capitales. Una de las cosas que ha traído como consecuencia aquello, por ejemplo, son las altas tasas de créditos hipotecarios".

Luego recordó que cuando le pidió a Mario Marcel que asumiera en Hacienda, éste le señaló que uno de los primeros acuerdos era hacer todos los esfuerzos para que no haya mas retiros.

El libro "La montaña rusa: Crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024)" fue lanzado hace poco más de un mes y ya lleva su segunda edición a la venta.
mariomarcel

MARIO MARCEL ABORDA ESCENARIO ECONÓMICO, POLARIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EN MAGALLANES: “EL CENTRALISMO LE CUESTA MUCHO AL PAÍS”

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