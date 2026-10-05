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5 de octubre de 2026

MUNICIPALIDAD DE NATALES CONSOLIDA UNA POLÍTICA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LAS PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA

El municipio de Natales dio el puntapié inicial a la programación del “Mes de los Grandes”, con una agenda de actividades recreativas, culturales, deportivas y comunitarias orientadas a promover el encuentro, la participación y el bienestar de las personas mayores de la comuna.

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​Con un lanzamiento realizado en el Centro Minero y la presentación de un nuevo spot protagonizado por integrantes del grupo teatral de personas mayores, la Municipalidad de Natales dio inicio oficialmente al “Mes de los Grandes”, iniciativa que durante octubre contempla una variada programación dirigida a las personas mayores de la comuna.

 
La propuesta busca generar espacios de encuentro, participación y recreación, incorporando actividades como baile entretenido, yoga, cine, visitas gratuitas al museo, la feria “Manos con Historia”, la Fiesta del Sombrero, encuentros comunitarios, torneos de truco, actividades intergeneracionales y una velada de premiación.

 
Durante la jornada de lanzamiento, uno de los momentos centrales fue la presentación del spot oficial del “Mes de los Grandes”, protagonizado por integrantes del grupo teatral de personas mayores de Natales. La iniciativa pone en el centro a sus propios protagonistas, relevando su participación activa en la vida comunitaria.

 
La alcaldesa Ana Mayorga destacó la importancia de reconocer a las personas mayores no solamente durante octubre, sino como parte de una mirada permanente de la gestión municipal.

 
“Las personas mayores son parte fundamental de la historia, identidad y desarrollo de Natales. Por eso, nuestro compromiso no se limita a un mes de actividades; queremos que su participación, bienestar y presencia en nuestra comunidad sean parte de una política permanente de nuestra gestión municipal”. Destacó la primera autoridad comunal.

 
La cultura y la entretención también tienen un lugar protagónico en la agenda municipal, con tardes de cine en la tradicional Sala Estrella, la feria "Manos con Historia", visitas gratuitas al museo y la esperada "Fiesta del sombrero". Asimismo, el municipio ha puesto especial énfasis en el encuentro comunitario, impulsando instancias de participación activa como "Cocinando con mis Abuelos", torneos de Truco, capacitaciones para activos comunitarios y una velada de premiación que coronará el mes.

 
La programación también considera actividades en espacios comunitarios y deportivos, buscando ampliar las oportunidades de participación y favorecer el encuentro entre las personas mayores y la comunidad.

 
El lanzamiento del “Mes de los Grandes” se suma a una línea de trabajo municipal que busca mantener espacios de participación y encuentro para las personas mayores durante todo el año. La iniciativa de octubre representa así una oportunidad para compartir, reconocer sus historias y experiencias y, al mismo tiempo, fortalecer su protagonismo dentro de la comunidad natalina.

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