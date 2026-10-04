Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

4 de octubre de 2026

CERCA DE 50 NIÑOS Y JÓVENES FUERON BAUTIZADOS EN PUERTO NATALES

Las ceremonias se realizaron durante tres jornadas en el Templo Don Bosco del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano, acompañadas por sus familias y la comunidad educativa.

DSC_6927

Cerca de 50 niños y jóvenes recibieron el Sacramento del Bautismo en el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales, en una celebración que reunió a sus familias y a integrantes de la comunidad educativa.

Las ceremonias se desarrollaron durante tres jornadas en el Templo Don Bosco, donde los bautizados estuvieron acompañados por sus padres, padrinos y familiares. Las celebraciones fueron presididas por el diácono permanente Juan Peña Araya, junto al equipo del Área Pastoral del establecimiento.

Desde el Área Pastoral señalaron que el proceso contempló instancias de preparación junto a las familias. La coordinadora del área, Gricelda Subiabre, destacó la participación de la comunidad educativa y el significado de este sacramento para los niños, jóvenes y sus familias.

El Bautismo corresponde al primer sacramento de la vida cristiana y, dentro de la propuesta educativa salesiana, forma parte del acompañamiento espiritual que el establecimiento desarrolla con sus estudiantes.

Con estas celebraciones, el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano dio continuidad a sus actividades pastorales y al acompañamiento de las familias vinculadas a la comunidad educativa de Puerto Natales.


acuarela digital- fotografía

PRESENTAN “BITÁCORA ANTÁRTICA”, LIBRO-ÁLBUM INTERACTIVO DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SALUD Y DEPORTE INICIAN EN MAGALLANES MES DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Leer Más

La actividad se realizó en el Polideportivo 18 de Septiembre de Punta Arenas y reforzó la importancia de la actividad física, los controles preventivos y la detección oportuna.

La actividad se realizó en el Polideportivo 18 de Septiembre de Punta Arenas y reforzó la importancia de la actividad física, los controles preventivos y la detección oportuna.

ROD_9645 (Copiar)
nuestrospodcast
DSC_6927

CERCA DE 50 NIÑOS Y JÓVENES FUERON BAUTIZADOS EN PUERTO NATALES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
DSC_6927

CERCA DE 50 NIÑOS Y JÓVENES FUERON BAUTIZADOS EN PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Desfile San Gregorio

SAN GREGORIO RETOMA SU DESFILE CÍVICO-MILITAR EN PUNTA DELGADA TRAS CUATRO AÑOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
San Vicente 3

SEREMI DE ENERGÍA VISITA PLANTA REGIONAL DE PELLET Y DESTACA SU APORTE AL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO Y LA ECONOMÍA CIRCULAR EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.