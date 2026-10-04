CERCA DE 50 NIÑOS Y JÓVENES FUERON BAUTIZADOS EN PUERTO NATALES

Cerca de 50 niños y jóvenes recibieron el Sacramento del Bautismo en el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales, en una celebración que reunió a sus familias y a integrantes de la comunidad educativa.

Las ceremonias se desarrollaron durante tres jornadas en el Templo Don Bosco, donde los bautizados estuvieron acompañados por sus padres, padrinos y familiares. Las celebraciones fueron presididas por el diácono permanente Juan Peña Araya, junto al equipo del Área Pastoral del establecimiento.

Desde el Área Pastoral señalaron que el proceso contempló instancias de preparación junto a las familias. La coordinadora del área, Gricelda Subiabre, destacó la participación de la comunidad educativa y el significado de este sacramento para los niños, jóvenes y sus familias.

El Bautismo corresponde al primer sacramento de la vida cristiana y, dentro de la propuesta educativa salesiana, forma parte del acompañamiento espiritual que el establecimiento desarrolla con sus estudiantes.

Con estas celebraciones, el Liceo Salesiano Monseñor Fagnano dio continuidad a sus actividades pastorales y al acompañamiento de las familias vinculadas a la comunidad educativa de Puerto Natales.

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