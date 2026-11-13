DIPUTADO RIQUELME ADVIERTE POR RIESGO DE AISLAMIENTO EN MAGALLANES ANTE MOVILIZACIÓN DE CAMIONEROS: "NO PUEDE SER QUE MAGALLANES SE INCOMUNIQUE"

El diputado Alejandro Riquelme (REP), representante de la Región de Magallanes, manifestó su preocupación por las movilizaciones de transportistas que amenazan con restringir los accesos a Punta Arenas, advirtiendo sobre las graves consecuencias que un eventual bloqueo podría generar para la conectividad, el abastecimiento y las actividades económicas del extremo austral. El parlamentario llamó a los dirigentes del transporte y a las autoridades regionales a buscar una solución mediante el diálogo, enfatizando que las demandas por el alza de los combustibles no pueden terminar perjudicando a los habitantes de una región que depende especialmente del transporte terrestre para mantener su conexión con el resto del país.

La preocupación surge en medio de las movilizaciones de camioneros en la Ruta 9 Norte, particularmente en el sector del empalme con la Ruta Internacional CH-255 hacia Monte Aymond, uno de los puntos estratégicos para el ingreso y salida de mercancías desde Punta Arenas. La situación genera inquietud debido a las condiciones geográficas de Magallanes, donde las grandes distancias y la dependencia de las rutas de abastecimiento hacen especialmente sensible cualquier interrupción del tránsito. "Lamentamos las acciones que hoy día se están llevando a cabo en Punta Arenas, que están tratando de impedir el acceso a la ciudad por parte de transportistas. Tenemos que dejar súper claro que yo entiendo las dificultades, tanto de los transportistas como de todos los chilenos que tenemos que pagar altos precios de combustible", sostuvo Riquelme.

En esa línea, el diputado recalcó que el encarecimiento de los combustibles responde a un escenario internacional y que las dificultades económicas del sector no deben traducirse en restricciones que afecten a toda la comunidad magallánica. "Pero esta problemática no es de Chile, es de todo el mundo. En toda Latinoamérica han aumentado los precios de los combustibles y no puede ser que Magallanes se incomunique o se corte el acceso a Punta Arenas y a otras ciudades por esta problemática", afirmó. El parlamentario enfatizó que una eventual interrupción de las rutas podría afectar directamente a las familias, los trabajadores, el comercio y las actividades productivas que dependen del traslado permanente de bienes y servicios dentro de la región.

Frente a este escenario, Riquelme solicitó a la Delegación Presidencial Regional establecer instancias de conversación con los representantes de los transportistas para evitar que las movilizaciones deriven en mayores dificultades para los habitantes de Magallanes. "El llamado es a los transportistas a dialogar. El llamado es a que justamente la delegada presidencial dialogue con los transportistas y lleguemos a un acuerdo", señaló. El legislador insistió en que las autoridades deben actuar oportunamente para resguardar la conectividad regional, considerando que las consecuencias de un eventual bloqueo podrían extenderse más allá de Punta Arenas y afectar a otras localidades que dependen de estas vías para su abastecimiento.

El parlamentario advirtió que, si las conversaciones no prosperan y se concreta una interrupción de los accesos a la capital regional, exigirá al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito. "Sin embargo, si este acuerdo no llega a buen término y la ciudad es cortada, exigiremos a la Delegación Presidencial, exigiremos al Ejecutivo que impere la ley y se aplique todo el peso de la ley con aquellos que quieren impedir el acceso a Punta Arenas", enfatizó. Riquelme reiteró que el objetivo debe ser alcanzar una solución que atienda las demandas de los transportistas sin poner en riesgo la conectividad de Magallanes ni perjudicar a las familias que dependen del normal funcionamiento de sus rutas.