MAGALLANES DESPIDE A JONATHAN "SHAGGY" OLAVARRÍA: DESTACADO DEPORTISTA REGIONAL Y REFERENTE DEL TAEKWONDO

La comunidad deportiva de Magallanes despidió con profundo pesar a Jonathan Alejandro Olavarría Alvarado, conocido cariñosamente como "Shaggy", destacado deportista magallánico que falleció a los 41 años, a pocos días de cumplir 42, el próximo 13 de noviembre.

Su partida deja un profundo vacío en el deporte regional, especialmente en el mundo del Taekwondo, disciplina en la que fue ampliamente reconocido y considerado por muchos como uno de los mejores exponentes de Magallanes.

Jonathan inició su camino en las artes marciales bajo la enseñanza del maestro Rigoberto Pryzgodda, reconocido como uno de los pioneros del Taekwondo en Punta Arenas. A partir de entonces desarrolló una extensa trayectoria deportiva, formando parte de distintas academias de Taekwondo de la ciudad, donde dejó amistades, enseñanzas y un importante legado deportivo.

Entre las características que lo distinguían como taekwondista estaban sus espectaculares patadas con giros, movimientos que se convirtieron en parte de su sello deportivo y que eran ampliamente reconocidos por quienes tuvieron la oportunidad de verlo entrenar y competir. Su habilidad, técnica y estilo lo hicieron destacar dentro de esta disciplina.

Durante su carrera integró selecciones regionales de Taekwondo y representó a Argentina en Córdoba, en competencias de esta disciplina. Uno de sus mayores logros fue consagrarse campeón mundial en un campeonato disputado en Buenos Aires, Argentina.

Su talento y pasión por el deporte también se extendieron a otras disciplinas. Fue seleccionado regional de halterofilia (levantamiento de pesas), practicó atletismo y participó en diversas actividades deportivas, demostrando siempre una especial dedicación y compromiso.

Más allá de sus logros deportivos, Jonathan también tuvo una trayectoria laboral vinculada al servicio público. Se desempeñó como funcionario del Hospital, donde comenzó trabajando como auxiliar y posteriormente ejerció como técnico en enfermería.

Hijo de Gladys Elena Alvarado Díaz, reconocida esgrimista de la región, Jonathan creció en un entorno estrechamente vinculado al deporte, una pasión que marcó su vida y que logró transmitir a quienes compartieron con él su camino.

UNA DESPEDIDA A LA ALTURA DE SU LEGADO

El martes 10 de noviembre de 2026, a las 15:30 horas, en el Cementerio Municipal de Punta Arenas, se realizó su funeral, en una emotiva ceremonia que reunió a más de 100 personas, entre familiares, amigos y representantes de distintas disciplinas deportivas.

Uno de los momentos más significativos de su despedida fue el homenaje que le brindaron distintas academias de Taekwondo de la región. Sus compañeros y representantes de diversas escuelas lo despidieron como maestro, formando un pasillo de honor de dos filas, por donde pasó su cortejo fúnebre, en una muestra de respeto, cariño y reconocimiento a su trayectoria.

Entre las academias presentes estuvieron Il Kihap, dirigida por el profesor José Díaz Ojeda; Taejin, a cargo de la profesora Yenifer González; Tiger Black, dirigida por el maestro Roberto Ojeda Mansilla; y Kyung, a cargo de Patricio Ugalde, además de otras escuelas y representantes del Taekwondo regional.

A este homenaje también se sumaron sus compañeros y amigos de la halterofilia, pertenecientes al Club Alexis Nahuelquén Castro, quienes quisieron acompañarlo en su último adiós, demostrando que Jonathan también dejó una importante huella en el levantamiento de pesas.

La presencia de taekwondistas, esgrimistas, halterófilos y deportistas de distintas disciplinas reflejó el cariño y respeto que Jonathan se ganó durante años de dedicación al deporte.

Su despedida no fue solamente la de un deportista, sino también la de un compañero, un maestro y una persona que formó parte importante de la historia del deporte en Magallanes.

Hoy, quienes compartieron con él recuerdan al hombre detrás del uniforme, al deportista que representó a su región, al maestro que recorrió distintas academias, al taekwondista de las patadas espectaculares y al amigo al que todos conocían cariñosamente como "Shaggy".