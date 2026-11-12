HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES INVITA A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN CORRIDA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

El Equipo de Diabetes del Hospital Clínico de Magallanes invita a la comunidad a participar en una corrida conmemorativa por el Día Mundial de la Diabetes, que se desarrollará el próximo sábado 14 de noviembre. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación comunitaria.



A través de esta actividad, el establecimiento busca convocar a los magallánicos en torno a un propósito compartido, promover el autocuidado y acompañar a quienes viven con diabetes, relevando la importancia del compromiso individual, familiar y comunitario.



“Nuestro objetivo es vincular el deporte y la recreación con un mensaje de sensibilización, invitando a reflexionar sobre el cuidado de la salud y la importancia de contar con entornos que favorezcan hábitos saludables. Asimismo, representa una oportunidad para fortalecer el vínculo entre nuestro hospital y la comunidad, más allá de los espacios de atención clínica”, indicó Gabriela Ahern, enfermera del Policlínico de Diabetes y una de las coordinadoras de la jornada deportiva.



La profesional destacó que la instancia permitirá unir movimiento, encuentro y solidaridad con las personas que viven con diabetes, haciendo del cuidado de la salud una tarea compartida.



“La invitación está hecha y esperamos que la comunidad nos acompañe el sábado a correr o caminar por el fortalecimiento de los hábitos saludables y la adherencia al tratamiento de nuestros pacientes. Además, ese día contaremos con sorpresas, regalos saludables y baile previo a la corrida”, puntualizó la enfermera.



La corrida contempla la prohibición de circulación de todo tipo de vehículos motorizados desde las 10:00 y hasta las 13:00 horas, en la Avenida Costanera del Estrecho de Magallanes, desde sector canchas de básquetbol. La restricción se aplicará específicamente por la Avenida Costanera del Estrecho de Magallanes, en dirección oriente, hasta la calle Vicente Reyes, y en dirección poniente, hasta el sector de las canchas.



