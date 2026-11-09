JUZGADO DE LETRAS Y COMPETENCIA COMÚN DE CABO DE HORNOS CONMEMORÓ DÉCIMO ANIVERSARIO

El Juzgado mixto de Cabo de Hornos conmemoró el décimo aniversario desde su instalación en noviembre de 2016, en una ceremonia realizada en el Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes, en Puerto Williams.



El presidente de la Corte de Apelaciones, Juan Villa, encabezó la ceremonia en la que, además, intervinieron la magistrada del juzgado, Francisca Luque, funcionarios y el delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada.



En la instancia se realzó que, desde la instalación del juzgado, la comunidad de Puerto Williams tiene acceso a la justicia en el lugar donde viven, y que ya no es necesario viajar a Punta Arenas o Porvenir para obtener el servicio judicial; y también se enfatizó en la soberanía que implica que el Poder Judicial, y por tanto el Estado, esté radicado en la Provincia Antártica Chilena, en un Chile tricontinental.



En la actividad, además, se reconoció a los funcionarios del tribunal, especialmente a quienes empezaron a trabajar desde el inicio del juzgado, radicándose durante 10 años en Cabo de Hornos. Además, el Grupo Folclórico 'Los del Beagle' amenizó la ceremonia con la música y la danza.



Para el presidente de la Corte de Apelaciones “la ceremonia del décimo aniversario del Juzgado de Cabo de Hornos fue muy relevante ya que en ella participaron las principales autoridades de la provincia y también ciudadanos, y ello da cuenta del sentido de pertenencia que ha adquirido la presencia del Juzgado en estos últimos 10 años haciendo soberanía judicial en la Provincia Antártica Chilena”, señaló el ministro Villa.

