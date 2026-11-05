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5 de noviembre de 2026

GASCOEDUCA LLEGA A PUERTO WILLIAMS PARA ACERCAR A LA COMUNIDAD AL MUNDO DE LAS ENERGÍAS

​Durante su visita, el equipo de GASCOEDUCA recorrió los Jardines Infantiles Tánana, Ukika y Pequeños Colonos.

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Con el propósito de promover el conocimiento sobre la energía y fomentar su uso responsable y seguro, el programa GASCOEDUCA de Fundación GASCO realizó una nueva itinerancia educativa en Puerto Williams, llevando actividades formativas a niños y niñas de primera infancia y personas mayores de la comuna.

 

Durante su visita, el equipo de GASCOEDUCA recorrió los Jardines Infantiles Tánana,  Ukika y Pequeños Colonos, donde desarrolló talleres especialmente diseñados para las distintas etapas de aprendizaje. A través de experiencias prácticas y actividades participativas los estudiantes pudieron descubrir qué es la energía, cómo está presente en la vida cotidiana y por qué es importante utilizarla de manera responsable.

 

Estas experiencias buscan despertar la curiosidad y acercar los conceptos energéticos a las nuevas generaciones desde sus primeros años, promoviendo aprendizajes sobre eficiencia energética y seguridad de una manera didáctica, cercana y entretenida.

 

La itinerancia también contempló un encuentro con la agrupación de adultos mayores Rosa Yagán, instancia en la que se compartieron conocimientos y experiencias en torno a la energía, la transición energética y las medidas de seguridad asociadas a su uso. 

 

Con esta nueva visita a Puerto Williams, GASCOEDUCA continúa fortaleciendo su presencia territorial en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, acercando la educación energética a distintas generaciones y comunidades. 

 

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