MAGALLANES GOLF CLUB RECAUDA MILLONARIO APORTE PARA LAS JORNADAS MAGALLÁNICAS EN PUNTA ARENAS

El presidente del Magallanes Golf Club, Sebastián Vargas, visitó los estudios de Polar Comunicaciones para detallar el reciente torneo a beneficio de las Jornadas Magallánicas. En conversación con el programa Polar en el deporte, el dirigente destacó que el evento realizado en Punta Arenas logró reunir más de dos millones de pesos para el Club de Leones Cruz del Sur, consolidando el compromiso social de la institución con la región de Magallanes.

Durante la entrevista, Vargas resaltó la participación de 42 deportistas, incluyendo visitas internacionales desde Argentina y la sorpresiva presencia del cantante Douglas, quien demostró un alto nivel competitivo. "El primer día empata el primer lugar jugando en categoría scratch", relató el representante del club, valorando el apoyo de los socios y auspiciadores para concretar esta exitosa actividad solidaria en la histórica cancha regional.

Asimismo, a través de los micrófonos de Radio Polar, se extendió una invitación abierta a toda la comunidad para acercarse a esta disciplina en el Club Naval de Campo Río de los Ciervos. El espacio no es exclusivo y permite practicar con un costo desde los mil pesos, derribando mitos económicos y fomentando que más habitantes de la región de Magallanes disfruten del campo de golf más antiguo de Chile.

Finalmente, en su paso por Polar en el deporte, el timonel adelantó que ya se preparan para el "Abierto de Magallanes", campeonato oficial que se disputará el 3, 4 y 5 de diciembre. Este gran evento reunirá a competidores nacionales y patagónicos, reafirmando el posicionamiento deportivo de Punta Arenas en el circuito federado de nuestro país.

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