DECLARACIÓN PÚBLICA | NO AL DESMANTELAMIENTO DEL INDH: DESPROTEGER A LA CIUDADANÍA PARA REPRIMIR SIN LÍMITES

Las agrupaciones adherentes a este comunicado declaran:



Rechazamos categóricamente el proyecto de ley del Ejecutivo (Mensaje N° 174-374) que, bajo el disfraz de una "modernización", ejecuta el vaciamiento y desmantelamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).



Debilitar al INDH vulnera directamente los derechos de chilenas y chilenos. Quien pierde con esta reforma es el ciudadano común que queda en la indefensión frente a abusos de poder, violencia institucional o vulneraciones en el acceso a la salud, a un medio ambiente sano, o en el cuidado de niños, niñas y adultos mayores bajo custodia estatal.



Desconociendo los Principios de París de la ONU y traicionando las recomendaciones unánimes de la Comisión Asesora Presidencial de 2025, el proyecto y su Informe Financiero imponen cuatro retrocesos inaceptables:





Prohibición de defender a las víctimas: Elimina la facultad del INDH para presentar querellas criminales, impidiéndole perseguir en tribunales delitos de tortura, trata de personas, apremios ilegítimos y abusos de poder.

Desmantelamiento jurídico: Proyecta despedir al 70% de las y los abogados dedicados a la protección de víctimas.

Abandono de las regiones y centralismo: Elimina la obligación legal de mantener sedes regionales —fijando domicilio único en Santiago— y recorta en un 50% el personal regional, dejando a los territorios y zonas extremas en total desamparo frente al poder central.

Captura política total: Suprime la elección directa de la sociedad civil y, mediante normas transitorias, destituye al Consejo actual para que el Presidente de la República nomine en bloque a los cinco nuevos consejeros, quienes designarán a un Director Ejecutivo sin concurso de Alta Dirección Pública.



Este ataque no es aislado: se suma al debilitamiento del Plan Nacional de Búsqueda, el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos, el recorte presupuestario a Sitios de Memoria y la pasividad ante beneficios carcelarios para criminales de lesa humanidad.



El objetivo de fondo es evidente: desmantelar los contrapesos de los entes autónomos del Estado y subordinar al fiscalizador a la tutela del Gobierno que debe ser fiscalizado, buscando operar sin controles ni rendición de cuentas. En democracia, ningún gobierno que respete la ley teme ser fiscalizado.



Por la vigencia del Estado de Derecho, exigimos:





1.Al Ejecutivo: Retirar de inmediato la suma urgencia impuesta al proyecto, que impide un debate democrático de cara al país.

2.Al Congreso Nacional: Rechazar enérgicamente este proyecto de ley que desprotege a la ciudadanía y destruye la autonomía del INDH.



Agrupaciones adherentes:





Agrupación Hijos/as y Nietos/as por la Memoria

Asociación Cultural Nuestra Madre Grande

Colectiva Cueca Sola Punta Arenas

Corporación Sitio de Memoria Colón 636

Corporación Estadio Fiscal Punta Arenas - Memoria Regional

PRAIS Punta Arenas



