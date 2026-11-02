Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

2 de noviembre de 2026

LAS PROYECCIONES DEL NUEVO CENTRO DE COSECHA DE SALMONES QUE OPERARÁ EN MAGALLANES

La iniciativa de Abick, que implica una inversión de 6 millones de dólares, operará a través de un pontón para conexión de descarga directa desde el wellboat, con salmoducto y bombeo a planta de faenamiento.

centrocosechasalmones

Hace algunos días, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Magallanes aprobó un proyecto que consiste en una concesión marítima para centro de cosecha de peces vivos a través de un pontón para conexión de descarga directa desde el wellboat, con salmoducto y bombeo a planta de faenamiento y descarga post desangre en Fish-Tank con hielo líquido.

La iniciativa de la empresa Abick, que implica una inversión de 6 millones de dólares, se ubica en la Bahía Puerto Riquelme, Península Antonio Varas, comuna de Puerto Natales, donde se trabajará mediante equipos autónomos de generación eléctrica, insonorizados, y no se realizará transformación de la materia prima, sino que sólo el sacrificio de los peces.

“Nuestro proyecto se basa en la futura necesidad y proyección de aumento de cultivo de biomasa en los próximos años de las diferentes empresas productoras de la provincia de Última Esperanza y de Punta Arenas en el caso de ser requerido”, indican desde la compañía proveedora de la salmonicultura.

A su vez, la Región de Magallanes, tiene las mejores condiciones ambientales y sanitarias para el cultivo sustentable y libre de antibióticos para los salmónidos. El destino de los pescados serán destinados principalmente a plantas secundarias de la zona, detallan.

Igualmente, “nuestro proyecto garantiza capacidad de cosecha en caso de urgencias en los centros de cultivo, garantiza el mejor bienestar animal para los peces y aumento de calidad en los productos terminados de exportación”.

Desde Abick exponen que este proyecto permitirá una capacidad de planta de faenamiento de 200 toneladas por día, 4.000 toneladas por mes y 50.000 toneladas por año. Para los primeros dos años de operación se esperan entre 100 y 150 toneladas diarias, equivalentes de 20.000 a 23.000 unidades por día, aproximadamente.

Respecto a los beneficios de la iniciativa visada, en la primera etapa, se proyectan 50 empleos directos y 100 indirectos, siendo Puerto Natales la prioridad. Habrá también apoyo a la pesca artesanal en Bahía Puerto Riquelme, con la instalación de un nuevo muelle flotante, fondeos y boyas para embarcaciones más grandes, según el acuerdo de convivencia mutuo firmado entre las partes.

“Nuestro proyecto garantiza capacidad de cosecha en caso de urgencias en los centros de cultivo, garantiza el mejor bienestar animal para los peces y aumento de calidad en los productos terminados de exportación”, recalcan desde la empresa.

La proyección futura de cultivo de las empresas productoras de salmónidos, a largo plazo, se garantizan con el proyecto de Abick, por lo tanto, al concretarse concesiones de cultivo, se generará más empleo y desarrollo económico en la Provincia de Última Esperanza y en la Región de Magallanes.

LAGUNA PUDETO (3)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS COMIENZA OBRAS DEL PARQUE URBANO LAGUNA PUDETO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

LAS PROYECCIONES DEL NUEVO CENTRO DE COSECHA DE SALMONES QUE OPERARÁ EN MAGALLANES

Leer Más

La iniciativa de Abick, que implica una inversión de 6 millones de dólares, operará a través de un pontón para conexión de descarga directa desde el wellboat, con salmoducto y bombeo a planta de faenamiento.

La iniciativa de Abick, que implica una inversión de 6 millones de dólares, operará a través de un pontón para conexión de descarga directa desde el wellboat, con salmoducto y bombeo a planta de faenamiento.

centrocosechasalmones
nuestrospodcast
operativocornav

USUARIOS DE LA RED PÚBLICA ACCEDIERON A ATENCIÓN DE ESPECIALIDAD EN OPERATIVO CORNAV EN MAGALLANES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
centrocosechasalmones

LAS PROYECCIONES DEL NUEVO CENTRO DE COSECHA DE SALMONES QUE OPERARÁ EN MAGALLANES

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Kast

PULSO CIUDADANO: KAST REGISTRA 22,1% DE APROBACIÓN Y 67,5% DE DESAPROBACIÓN

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ENCUENTRO DE TERATRO ESTUDIANTIL

CARTELERA CULTURAL 31 DE OCTUBRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.