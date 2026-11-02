LAS PROYECCIONES DEL NUEVO CENTRO DE COSECHA DE SALMONES QUE OPERARÁ EN MAGALLANES

Hace algunos días, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Magallanes aprobó un proyecto que consiste en una concesión marítima para centro de cosecha de peces vivos a través de un pontón para conexión de descarga directa desde el wellboat, con salmoducto y bombeo a planta de faenamiento y descarga post desangre en Fish-Tank con hielo líquido.

La iniciativa de la empresa Abick, que implica una inversión de 6 millones de dólares, se ubica en la Bahía Puerto Riquelme, Península Antonio Varas, comuna de Puerto Natales, donde se trabajará mediante equipos autónomos de generación eléctrica, insonorizados, y no se realizará transformación de la materia prima, sino que sólo el sacrificio de los peces.

“Nuestro proyecto se basa en la futura necesidad y proyección de aumento de cultivo de biomasa en los próximos años de las diferentes empresas productoras de la provincia de Última Esperanza y de Punta Arenas en el caso de ser requerido”, indican desde la compañía proveedora de la salmonicultura.

A su vez, la Región de Magallanes, tiene las mejores condiciones ambientales y sanitarias para el cultivo sustentable y libre de antibióticos para los salmónidos. El destino de los pescados serán destinados principalmente a plantas secundarias de la zona, detallan.

Igualmente, “nuestro proyecto garantiza capacidad de cosecha en caso de urgencias en los centros de cultivo, garantiza el mejor bienestar animal para los peces y aumento de calidad en los productos terminados de exportación”.

Desde Abick exponen que este proyecto permitirá una capacidad de planta de faenamiento de 200 toneladas por día, 4.000 toneladas por mes y 50.000 toneladas por año. Para los primeros dos años de operación se esperan entre 100 y 150 toneladas diarias, equivalentes de 20.000 a 23.000 unidades por día, aproximadamente.

Respecto a los beneficios de la iniciativa visada, en la primera etapa, se proyectan 50 empleos directos y 100 indirectos, siendo Puerto Natales la prioridad. Habrá también apoyo a la pesca artesanal en Bahía Puerto Riquelme, con la instalación de un nuevo muelle flotante, fondeos y boyas para embarcaciones más grandes, según el acuerdo de convivencia mutuo firmado entre las partes.

“Nuestro proyecto garantiza capacidad de cosecha en caso de urgencias en los centros de cultivo, garantiza el mejor bienestar animal para los peces y aumento de calidad en los productos terminados de exportación”, recalcan desde la empresa.

La proyección futura de cultivo de las empresas productoras de salmónidos, a largo plazo, se garantizan con el proyecto de Abick, por lo tanto, al concretarse concesiones de cultivo, se generará más empleo y desarrollo económico en la Provincia de Última Esperanza y en la Región de Magallanes.