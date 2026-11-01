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1 de noviembre de 2026

PUNTA ARENAS REUNIÓ A PUEBLOS INDÍGENAS DE MAGALLANES Y AYSÉN POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

​El encuentro macrozonal de la Plataforma de Pueblos Indígenas para la Transición Energética abordó la participación intercultural, el acceso a fondos para proyectos energéticos y la implementación de medidas frente al cambio climático.

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La Delegación Presidencial Regional de Magallanes fue sede del Encuentro de la Macrozona Austral de la Plataforma de Pueblos Indígenas para la Transición Energética, instancia que reunió en Punta Arenas a representantes de comunidades indígenas de Magallanes y Aysén, incluyendo a los pueblos Kawésqar, Yagán y Mapuche-Huilliche.

La actividad fue encabezada por el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, y contó con la participación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el trabajo territorial y recoger prioridades regionales para avanzar en la implementación de la Medida I.3 del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Energía (PSMA).

Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con el acceso a fondos para proyectos energéticos, las acciones frente a la crisis climática y la incorporación de conocimientos ancestrales sobre el uso de los recursos energéticos. También se analizaron oportunidades de capacitación vinculadas a la Ley N.º 21.499, sobre biocombustibles sólidos, y a la modernización de su reglamento.

La instancia permitió a los representantes de los pueblos indígenas compartir experiencias y plantear sus perspectivas sobre la participación efectiva en las políticas energéticas y climáticas. Haydee Águila, de la comunidad Kawésqar AT'AP, valoró el encuentro por permitir el intercambio entre pueblos y el reconocimiento de sus diferencias y necesidades comunes.

Por su parte, representantes de las comunidades Yagán Bahía Mejillones y Mapuche-Huilliche Weche Pepiukëlen destacaron la importancia de fortalecer los vínculos entre pueblos, preservar sus tradiciones y considerar sus conocimientos ancestrales. Al cierre de la jornada, se dio lectura a los acuerdos alcanzados y se programaron nuevas sesiones de trabajo para dar continuidad al proceso.

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