PUNTA ARENAS REUNIÓ A PUEBLOS INDÍGENAS DE MAGALLANES Y AYSÉN POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La Delegación Presidencial Regional de Magallanes fue sede del Encuentro de la Macrozona Austral de la Plataforma de Pueblos Indígenas para la Transición Energética, instancia que reunió en Punta Arenas a representantes de comunidades indígenas de Magallanes y Aysén, incluyendo a los pueblos Kawésqar, Yagán y Mapuche-Huilliche.

La actividad fue encabezada por el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, y contó con la participación de la delegada presidencial regional, Ericka Farías. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el trabajo territorial y recoger prioridades regionales para avanzar en la implementación de la Medida I.3 del Plan Sectorial de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Energía (PSMA).

Durante las sesiones se abordaron temas relacionados con el acceso a fondos para proyectos energéticos, las acciones frente a la crisis climática y la incorporación de conocimientos ancestrales sobre el uso de los recursos energéticos. También se analizaron oportunidades de capacitación vinculadas a la Ley N.º 21.499, sobre biocombustibles sólidos, y a la modernización de su reglamento.

La instancia permitió a los representantes de los pueblos indígenas compartir experiencias y plantear sus perspectivas sobre la participación efectiva en las políticas energéticas y climáticas. Haydee Águila, de la comunidad Kawésqar AT'AP, valoró el encuentro por permitir el intercambio entre pueblos y el reconocimiento de sus diferencias y necesidades comunes.

Por su parte, representantes de las comunidades Yagán Bahía Mejillones y Mapuche-Huilliche Weche Pepiukëlen destacaron la importancia de fortalecer los vínculos entre pueblos, preservar sus tradiciones y considerar sus conocimientos ancestrales. Al cierre de la jornada, se dio lectura a los acuerdos alcanzados y se programaron nuevas sesiones de trabajo para dar continuidad al proceso.